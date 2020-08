Irány a Rábaköz!, ismét

Rábaközi gyűjtők, kézművesek, gazdák, hobbisták fogadták tárt kapukkal múlt vasárnap az érdeklődőket, betekintést engedve munkájukba, szenvedélyükbe.

Vásárnak indult, turisztikai nap lett belőle. Vörös Bernadett, az Irány a Rábaköz! programsorozat főszervezője beszélt lapunknak négy évvel ezelőtt indult kezdeményezéséről:

– Több éven át rendeztünk vásárokat a kertészetünkben 30–35 kézművessel, termelővel. Volt olyan nap, hogy 1200 ember fordult meg az udvarunkban – kezdte a Kiskertem Kertészet tulajdonosa. – A vásárok ugyan megszűntek, de arra gondoltunk, ha hozzánk ennyi érdeklődő érkezik, talán külön-külön is kíváncsiak lennének a gazdákra, az alkotókra. Így kezdődött négy évvel ezelőtt – emlékezett vissza.

A vasárnapi turisztikai kalandozás során az érdeklődők közelebbről is megismerhették a Rábaköz nevezetességeit, helytörténeti gyűjteményeit, gazdálkodóit és kézműveseit. – A kiállítók szinte mindegyike megszállottan gyűjt, dolgozik, alkot, szenvedélyesen beszél a munkájáról, hobbijáról. Idén 27 helyszín volt.

A tervek szerint négynapos lett volna a program, egy nap alatt ugyanis lehetetlen mindet bejárni, a vírus azonban rányomta bélyegét a szervezésre. Sok hezitálás után végül megrendeztük. Minden évben vannak új kiállítók, de a korábbi helyszínek is mindig tartogatnak újdonságokat. Mind a fogadók, mind a látogatók részéről pozitívak voltak a visszajelzések. Sokan visszatérő Rábaköz-rajongók lettek – emelte ki a főszervező.

A höveji Csipkemúzeumban a csipkevarrásba avatták be az érdeklődőket, Farádon épp ezen a napon született egy kis boci, így sokan a Pipacs Sajtműhely felé vették az irányt. Edvén remek elfoglaltságot nyújtott a Szalay-birtokon lévő mangalicatenyészet megtekintése. Ángyán Csilla fazekas először volt a kiállítók között. Tartalmas programot kínáltak a Rábaközi Harcsalesők. A Szűcs-birtokon is hosszasan el lehetett időzni, ahogy az alpakafarm állatai is vonzották az érdeklődőket.

Bogyoszlón például sokan nem is tudták, hogy Varga Ottó milyen komoly régiséggyűjteménnyel rendelkezik, aki lemaradt, holnap megtekintheti, néhányan ugyanis vasárnap ismét fogadják a vendégeket. Nyitva lesz a jobaházi lovasbirtok, Losonczi Gizella biokertje, hulahoppkarika-trükköket mutat be Milley Cintia. Megtekinthető lesz Farádon Élő Imre helytörténeti gyűjteménye, de a Zoo-Kisfalud, a Pipacs Sajtműhely és a szanyi Téglamúzeum is várja az érdeklődőket. Részletek az „Irány a Rábaköz!” Facebook oldalon olvashatók.