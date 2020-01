Irány a Nemzeti Színház színpada

A Nemzeti Művelődési Intézet ötödik alkalommal indítja útjára Pajtaszínház Programját. A Rábaközből Dör és Jobaháza után idén BŐ-ART Társulat néven a bősárkányiak állnak színpadra jövő vasárnap a Nemzeti Színházban.

A bősárkányiaktól már megszokhattuk, hogy mindig előrukkolnak valamivel. Ezúttal az V. Pajtaszínházi Szemlére készülnek. Az amatőr színészeket Kszel Attila, a Győri Nemzeti Színház színész-rendezője készíti fel. A település nevében szereplő sárkány szót meglovagolva építették fel a darabjukat. – Abszurditásokban bővelkedő, humorral fűszerezett, 2520-ban játszódó történetet viszünk színpadra – kezdte a csoport vezetője, Németh Fáni, aki szereplője is a darabnak. Társai mind felléptek a Bősárkányban tavaly előadott és nagy sikert aratott István, a király rockoperában. Ezúttal nyolctagú gárda állt össze. – Az Attilával való találkozások eleinte arról szóltak, hogy megismerjen bennünket, ezáltal mindenkinek a saját személyiségére formálta a darabot – utalt Fáni Kszel Attila rendezőre.

A jelmezt és a díszletet a Rábaközben élő Berg Glória bárónő tervezi. – A házi bemutatónk január 25-én lesz Bősárkányban, majd másnap indulunk Budapestre, az V. Pajtaszínházi Szemlére, ahol a Nemzeti Színház színpadára állunk a darabbal – emelte ki Németh Fáni és elmondta, ha lesz rá igény, szívesen bemutatják az előadást más településen is.

– Nagyon lelkesek – emelte ki Kszel Attila a csapatról. – A bősárkányiak fiatalos szemléletet képviselnek, így bátran „kísérletezem” velük. Más jellegű, de remek társaság volt Dörben, ahol az idősebb korosztály jött össze, és kiváló, vegyes korosztályú csapat volt Jobaházán. Alig másfél hét van hátra, így szinte nagyszínházi jellegű feszültséget élhetnek át. Próbáltam ráérezni arra, mi az a stílus, ami a hellyel, a hangulattal és velük a leginkább találkozik. Lesz benne egy sárkányharcjelenet, amelyben két lány táncol. Tóth Eszter koreográfussal a Győri Balett próbatermében próbáltak a lányok. Már önmagában ez is nagy élmény lehet. Úgy látom, inspirálja őket ez a lehetőség. Elsősorban az a feladatom, hogy rádöbbenjenek, a színház nagyon is élő – mondta Kszel Attila. Hozzátette: megvan a csapatban az affinitás, van jövőjük, ha együtt maradnak, kiváltképp, ha Németh Fánit rendezővé avanzsálnák. – Kitűnő színésznő, bármikor bevethető lenne a Győri Nemzeti Színházban is – hangsúlyozta a rendező.