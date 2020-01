Interjú Rakonczay Gáborral, aki szörfdeszkával szeli át az Atlanti-óceánt

Egy kisebb csapattal a spanyolországi Cádiz felé tart Rakonczay Gábor, az autó utánfutóján az Old Benoni nevű SUP-pal. A kétszeres Guinness-világrekorder extrém sportoló ezzel a saját tervezésű és építésű, álló evezéssel meghajtott szörfdeszkával indul egy végletekig kiélezett utazásra: a hetedik óceánátkelésére.

Rakonczay Gábor az andalúziai városból komppal jut el a Kanári-szigetekre, annak déli részén teszi vízre az Old Benonit. A hajós a tervek szerint január 20-án vág neki az Atlanti-óceánnak, az indulás pontos időpontja az időjárástól függ. Az embert próbáló környezetben – átadva magát a természetnek – mentális felkészültsége és a magány kezelése határozza meg a mindennapi túlélést.

Így még senki nem kelt át

De hogyan fogalmazódott meg Gáborban az őrültségnek tűnő, az emberi teljesítőképesség határait feszegető kihívás?

Ez egy nagyon hosszú, többéves folyamatnak az éppen aktuális állomása

– magyarázza lapunknak. – A tizennégy évvel ezelőtti páros óceánátevezésem (kétkabinos, kilencméteres hajóval), majd a későbbi szóló átkelésem (egykabinos, hétméteres kenuval) után adta magát a kérdés, hogy mi lehet az a minimális eszköz, amivel még emberi erővel át lehet kelni az óceánon. Most egy ötméteres, kabin nélküli, speciálisan erre az útra épített SUP-pal indulok. Ilyen módon, ilyen stílusban, ilyen eszközzel még nem kelt át senki – mondja.

Rakonczay Gábor jól tudja, hogy mekkora tétje van a kalandnak, és ennek megfelelően készül rá. – Két évvel ezelőtt már felmerült bennem ennek az útnak az ötlete, de akkor úgy gondoltam, túl van azon a rizikófaktoron, ami egészségesen bevállalható. Azóta nyilván nagyon körüljártam a témát, rengeteg pluszt begyűjtöttem róla, megterveztem az eszközt, amivel kivitelezhető.

Van bennem félelem, de a nálam sokkal idősebb és tapasztaltabb tengerészek is azt mondják, hogy addig jó, amíg az ember érzi a gyomrában azt a kis feszültséget. Ameddig van egy egészséges félelem, addig van veszélyérzet is – az pedig garantálja, hogy ne történhessen nagy baj.

A feladás nem lehet opció

Az Old Benoni klasszikus nyitást jelent a sakkban, mellyel nincs döntetlen játszma. Amikor mindent feltesz az ember egy lapra, és a feladás nem lehet opció. Nem véletlen tehát, hogy ezt a nevet kapta Rakonczay Gábor saját tervezésű SUP-ja. A szörfdeszka meglehetősen könnyű, mérete ellenére összesen csak nyolcvan kiló, és nagyon erős. – Tárolórekeszek vannak benne a felszerelésnek, az élelmiszernek, a műholdas készülékeknek, minden egyébnek.

Minimalista, de biztonságos eszköz. Két-három hónap alatt készült el, ez napi tizenhat órás munkát jelentett

– fogalmaz Gábor, aki több hajót is épített már, a Magyar Formatervezési Díjat is megkapta.

Tanult a korábbi átkelésből

A minimalista projekt a technikai eszközöket tekintve maximalista: Gábor két műholdas telefont, négy különböző jeladót és egyéb másfajta kommunikációs eszközöket visz magával az útra, de lesz nála napelem és persze vészjeladó is.

Olvasóink emlékezhetnek a sportember nyolc évvel ezelőtti expedíciójára – folyamatosan nyomon követtük az egykori soproni egyetemista kalandját –, akkor Rakonczay Gábor úgy szelte át kenuval az Atlanti-óceánt, hogy több mint egy hónapig nem lehetett vele kapcsolatot teremteni, eltűnt a térképről. Azt mondja, rengeteget tanult abból az útból, az elkövetett hibákból, és megváltozott a hozzáállása is, most már másként csinálja – például ezért is visz két telefont magával.

Rakonczay Gábor tavaly januárban érkezett vissza az Antarktiszról, ahol három társával együtt, első magyarként elérte a Déli-sarkot. Ultrafutóként rendszeresen teljesít ultramaratoni távokat, mint a 680 km-es országátfutás vagy a tengerszintről a Mont Blanc-ra felfutás.

Húszperces alvások

Gábor élelmiszerkészlete nagyrészt energiaszeletekből és olyan ételekből áll majd, amiből már eltávolították a vizet. – Ezek a speciális zacskós élelmiszerek nem foglalnak nagy helyet. Én csak kiszűröm a sót az óceán vizéből, édesvizet készítek belőle egy pumpás eszközzel, felöntöm vele ezeket az ételeket, és már fogyaszthatóak is – részletezi Gábor. Minimális ruházatot csomagol, az alváshoz pedig egy meglehetősen pici, de nagyon speciális polifoamot visz, ami komfortos lesz akkor is, amikor éppen folyamatosan becsapnak a hullámok.

A SUP középső részén egy nagyjából tízcentis mélyedést alakítottam ki, ebbe be tudom ékelni magam, és természetesen ki leszek kötve egy biztonsági kötéllel – ahogy az út alatt végig –, így viszonylag stabilan lehet pihenni. Megpróbálok minimum négy órákat aludni naponta, természetesen ez nem egyszerre lehetséges, hanem húszperces blokkokban.

Bárki követheti, hol tart az óceánon

A hajós nagyjából két hónapra tervezi az utazást, de előre nehéz megmondani, hogy milyen sebességgel halad majd, az első napok után könnyebben lehet következtetni az érkezés idejére. Az Atlanti-óceán kelet–nyugat irányú átkelésének egyébként ez a legbiztonságosabb időszaka, a nagy viharok leginkább március végén érik el a Karib-térséget.

Gábor óceánátkelése a YellowBrick műholdas nyomkövető rendszer segítségével bárki számára követhető lesz: a pár óránkénti frissített helyzetpontokat akár a telefonjukon is láthatják az érdeklődők, térképen nézhetik, hogy éppen hol van Gábor, aktuális sebességet, széladatokat is láthatnak, ha letöltik az applikációt. A sportember mindennap küld majd haza hajónaplót is, a kisebb blogbejegyzéseit a közösségi oldalán olvashatják.