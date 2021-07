Illés Gergely sírt fel először a mosonmagyaróvári kórház újraindult szülészetén

Illés Gergely az első kisbaba a Karolina Kórházban, aki a szülészet július 15-i újraindulásakor ott látta meg a napvilágot, családja és az ott dolgozók örömére. Március 3. óta nem vezettek a mosonmagyaróvári intézményben szüléseket, egészen mostanáig.

Újra gyereksírás tölti be a mosonmagyaróvári Karolina Kórház szülészet-nőgyógyászati osztályának folyosóját. Illés Gergely az első kisbaba a Lajta-parti város egészségügyi intézményében, aki a szülészet július 15-i újraindulásakor látta meg a napvilágot családja és az ott dolgozók örömére. Március 3. óta nem vezettek a mosonmagyaróvári kórházban szüléseket, egészen a múlt hét csütörtökjéig. A kis Gergely a halászi Illés család második gyermeke, bátyja két évvel ezelőtt szintén a Karolinában született.

– kezdte beszélgetésünket a halászi Tonomár Martina, aki a Karolina Kórház szülészetének újraindulásakor hozta világra második gyermekét. Mint mondja, éppen július 15-re volt kiírva. Hajnalban kezdődtek a fájások, fél 9-re jöttek be a Karolinába és dél táján már a kezében tarthatta az 52 centiméteres, 4070 grammos kislegényt.

A dolgozók is örültek

A kétéves Márton is itt született, elégedett voltam az akkori ellátással. És hasonló jókat mondhatok el most is

– fűzte hozzá mosolyogva az anyuka.

Közben az alvó Gergelyt az édesapja, Illés Tibor büszkén tartja karjaiban. „Jókor jöttünk!” – jegyzi meg. Majd meséli az előző napi eseményeket: „Úgy örültek az itt dolgozók is, hogy végre gyereksírást hallhatnak!” A kisfiú szülei arról is beszámoltak, hogy modern szülőszoba várta őket, új szülőágy, melyet elsőként használhattak.

Családbarát szülészet

Még tavaly év végén számoltunk be róla, hogy közel százmillió forintot nyert a Karolina Kórház családbarát szülészet kialakítására. A beruházás a koronavírus-járvány miatt tavaly tavasz helyett egy éve, júliusban indult és év végén fejeződött be. 58 millió forintot fordítottak négy szülőszoba kialakítására, egyágyas kórtermekkel, saját mosdóval. További 37 millió forintból olyan eszközöket vásároltak, amelyek komfortosabbá, biztonságosabbá teszik a szülés körülményeit. Szintén fontos, hogy most már az édesapák is jelen lehetnek a baba születésénél.

Mint ismeretes, idén március 3-tól a koronavírus-járvány súlyosbodásával a győri kórház vette át a mosonmagyar- óvári szülészet feladatait. Arról szintén többször beszámoltunk, hogy az új kórházvezetés kidolgozta az újraindulás részleteit, így július elsejétől a sebészeti típusú mátrix egység kezdhette meg működését, a hónap közepén pedig már a szülészeti-nőgyógyászati osztály az ahhoz integrált gyermekfelügyeleti részleggel.

Döntés Szeptemberben

Amint arról többször beszámoltunk, a mosonmagyaróvári önkormányzat 72 millió forinttal járult hozzá a Karolina Kórház újraindításához. A Mosonmagyaróvár Térségi Társulás további tagtelepülései szeptemberre döntenek, hogy lakosonként 500 forinttal hozzájárulnak-e ehhez az ügyhöz.