Így közlekednek az ünnep idején a Volánbusz járatai

Október utolsó napjain és a november 1-jei ünnepnapon változik a helyközi és a Volánbusz üzemeltetésében lévő helyi járatok közlekedési rendje.

Október 29-én csütörtökön és 30-án pénteken még a tanítási szünetben érvényes menetrend szerint közlekednek az autóbuszok. Október 31-én, szombaton a szabadnapoknak, november 1-én, vasárnap a hét első munka és iskolai előadási napját megelőző munkaszüneti napnak megfelelően indulnak a járatok.

November 2-án, hétfőn már a tanítási napokon megszokott menetrend szerint indulnak a járatok.

A Volánbusz ezen a hétvégén is fokozott figyelemmel kíséri a járatok telítettségét, és mindent megtesz a kényelmes és biztonságos utazás biztosítása érdekében.

A november 1-jei Mindenszentek ünnepéhez közeledve az átlagos hétvéginél nagyobb forgalom várható, ezért a Volánbusz arra kéri utasait, hogy időben tervezzék meg utazásukat, és indulás előtt tájékozódjanak a társaság honlapján https://www.volanbusz.hu/hu/hirek/hir/35931, valamint érdemes a menetjegyek megvásárlásáról is időben gondoskodni, biztosítva a helyet az utazásra. A pénztárak előtti sorban állás elkerülése érdekében a menetjegy elővételben, online és mobilon is kényelmesen megváltható. A Közlekedési Mobiljegy és társalkalmazásaiban vásárolt teljes árú, 50%-os és 90%-os helyközi (távolsági) menetjegyekre, valamint a menetjegyekhez megvásárolt kiegészítő jegyekre 5% kedvezményt biztosít a Volánbusz. Az elektronikus jegyvásárlás további részleteiről a Volánbusz és a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. weboldalán tájékozódhatnak az utasok.

Továbbra is arra kérjük utasainkat, hogy tartsák be a közegészségügyi előírásokat, és ne feledjék el, a maszk használata nemcsak a közösségi közlekedési eszközökön, hanem azon állomási és megállóhelyi helyiségekben is kötelező, ahol az utas a felszállás előtt vagy után tartózkodik.