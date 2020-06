Így emlékeznek Győr-Moson-Sopron megyében a Nemzeti Összetartozás Napján

Június 4-én száz éve, hogy aláírták a trianoni békét. Csokorba szedtük a megyei megemlékezéseket.

Győri videó az évfordulóra – Együtt dobban a szívünk a Hoppáréval

A Trianon 100. évfordulóra ismert helyi közéleti személyiségek, vezetők, művészek, sportolók és táncosok közreműködésével kisfilmet forgattak Győrben, melynek csütörtökön van a premierje. A filmzene születéséről Burai Zsoltot, a Hoppáré zenekar vezetőjét kérdeztük. Cikkünk és videó itt >>

Megemlékezések, koszorúzások a nemzeti összetartozás napján Sopronban és körnékén

Az emlékező programok sora a Trianoni emlékpark avatási ünnepségével kezdődik a Károly-magaslati parkolóban. Városszerte megszólalnak a templomi harangok 16.30-kor, emlékeztetve az 1920. június 4-i gyásznapra. A nap folyamán a város vezetése koszorút helyez el a Hűségzászlónál, a Széchenyi téren.

A Soproni Huszár Hagyományőrző Egyesület „Nemzeti összetartozás emlékmenet 2020” keretében emlékezik az évfordulóra. A három nap alatt 100 kilométert tesznek meg lóháton, érintve több Sopron környéki települést. A huszárokat Farkas Ciprián polgármester indítja útnak. A soproni polgárok június 4-én egész nap kifejezhetik szolidaritásukat: gyászszalagokat, mécsest, virágot vagy nemzeti szalagot helyezhetnek el a Hűségzászlónál.

A nap folyamán a Soproni Honvéd Hagyományőrző Egyesület tagjai díszőrséget adnak az emlékműnél. A Barátság parkban, a trianoni emlékhelynél közös koszorúzás lesz a Soproni Erdélyi Körrel, a huszárok emlékmenete a városban itt ér véget.

Farkas Ciprián polgármester a Facebook-oldalán is felhívta a figyelmet a szomorú dátumra. A trianoni megemlékezés kapcsán azt írta: „Június 4-én egy nemzeti tragédiára, a trianoni békediktátum aláírásának 100. évfordulójára emlékezünk. 16 óra 30 perckor városszerte megszólalnak majd a templomi harangok, a Tűztorony pedig egész estére elsötétül. Arra szeretném kérni a soproni polgárokat, hogy Trianon századik évfordulója, valamint a nemzeti összetartozás napja alkalmából a Hűségzászlónál helyezzék el gyertyáikat és mécseseiket a nap bármely időszakában.”

A horvátok is emlékeznek

Kópházán, a soproni népszavazási emlékműnél is megemlékezést tartanak. Ennek keretében koszorúznak is az egybegyűltek. Utána az I. világháborús emlékműnél hajtanak fejet a hősök előtt és Németh Imre atyával közösen imával emlékeznek meg erről a magyar nemzet számára gyászos eseményről. A trianoni döntés a valamikori Nyugat-Magyarországon élő horvátságot is fájdalmasan érintette, szétszakították őket és három külön országba kerültek, aminek következtében megszakadt a kapcsolat közöttük.