„Igazságot szolgáltatott nekem a falu” – Tóth Sándor maradt Cirák polgármestere

Újabb négy évre Tóth Sándort bízták meg a cirákiak falujuk irányításával. A községben azért volt szükség időközi önkormányzati választásra, mert a képviselő-testület nyáron feloszlatta magát.

A község eddigi vezetőjét, Tóth Sándort választották polgármesterré Cirákon az időközi önkormányzati választáson. „A falu igazságot szolgáltatott nekem. Azoknak, akik ellenem támadtak, nem a község érdekei voltak fontosak, hanem az én lejáratásom” – mondta a Kisalföldnek Tóth Sándor. A képviselő-testület azért oszlatta fel magát, mert a többség úgy vélte, a polgármesterrel nem tudnak együttműködni. Korábban köztartozása miatt méltatlanság miatt indítottak ellene eljárást és vonták meg polgármesteri jogait.

– Bátran álltam minden vizsgálat, bírósági eljárás elé. Most azonban a lehető legjobb megoldás született, hiszen azok mondtak rólunk véleményt, akik legjobban ismernek bennünket, előéletünket, munkánkat. Azaz a falubeliek. Számítottam rá egyébként, hogy megerősítenek a tisztségemben, mert a választást megelőzően nagyon sok támogatást kaptam a helyiektől. Azok pedig, akik a lejáratásomat kezdeményezték, nem is kerültek be a képviselő-testületbe, mivel a legkevesebb szavazatot kapták. Ez nagyon beszédes tény számomra – elemezte a helyzetet Tóth Sándor. Hozzátette: most először „csapatot szervezett maga köré”.

Ők valamennyien be is kerültek a testületbe.

„Tudom, hogy rájuk számíthatok és segíteni fogják a munkámat” – tette hozzá a polgármester.

– A legfontosabb dolgunk, hogy újra nyugalmat és békét teremtsünk a faluban. Jöhet aztán az érdemi, gyakorlati munka. Három pályázatunk vár elbírálásra a Magyar Falu Programban. A községháza energetikai korszerűsítésére és az óvoda fejlesztésére kértünk támogatást. A temetőben is pályázati segítséggel szeretnénk urnafalat építeni. Úgy érzem, képviselő-testületünk bírja országgyűlési képviselőnk bizalmát, aki egyébként levélben gratulált megválasztásomhoz. Számítunk is a támogatására – sorolta Tóth Sándor.

A további elképzelések között szerepel még az orvosi rendelő felújítása, a falu környezetének rendezése, a csapadékvíz-elvezetés megoldása, de javításra vár az elapadt artézi kút is. „A legnagyobb feladat természetesen a szennyvízcsatorna kiépítése lesz. Ezt persze kormányzati szerepvállalás nélkül nem tudjuk megoldani. A környékbeli községekkel kell összefognunk és együttműködnünk”.