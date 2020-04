Idősotthonok a megyében – Mindent elkövetnek, hogy a falakon kívül tartsák a vírust

A megye három legnagyobb városában több mint félezer ember él önkormányzati idős­otthonban. A nemrég tartott országos járványügyi ellenőrzésen mindegyik jól vizsgázott.

Győrben korán léptek

Négy idősotthon működik Győrben: a Kálóczy téri épületben 135, a Cuha utcában 44, az Apáca utcában 28, a Mohi utcában pedig 25 férőhellyel. A Répce utcai és a Lepke utcai átmeneti gondozóházak együtt 43 időst tudnak fogadni. Az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény igazgatója, Kányai Róbert a Kisalföld érdeklődésére elmondta: szerdán több telephelyet érintő, átfogó ellenőrzésen estek át, amelyen nem merültek fel olyan aggályok, amelyek a biztonságos működést befolyásolnák. Csendesek az otthonok, a járvány kezdete óta senki nem költözött se ki, se be. Telt ház van mindenütt, jó ideje állandó a félezres várólista.

– Március 8-án lépett életbe a látogatási tilalom, március 15-én pedig a kijárási – mondta Kányai Róbert. – Egy hónapja vagyunk bezárva, amit az idősek türelmesen, de érthető módon egyre nehezebben viselnek. Minden otthont felszereltünk wifivel, és laptopokat, tableteket szereztünk be, hogy tarthassák a kapcsolatot a szeretteikkel. A központi intézkedéseket megelőzve vezettünk be olyan szigorú szabályokat, amelyekkel a falakon kívül tudjuk tartani a vírust. Az izolációs helyiségekhez külön személyzetet állítottunk szolgálatba, a helyiségeket, eszközöket – például kapaszkodók, székek – naponta többször fertőtlenítjük. Folyamatos az utánpótlás tisztítószerből és védőeszközökből. Ehhez minden segítséget megkapunk az önkormányzattól, és akadálytalanok a saját beszerzéseink is. Átalakítottuk a közösségi tevékenységeket, csökkentettük a csoportos foglalkozások létszámát, az étkezést úgy szerveztük át, hogy megfelelő távolságra ülhessenek egymástól az idősek. A megnövekedett feladatokhoz több szakember kellett, ezért átcsoportosítottuk az idős­klubokból és a Fogyatékosok Napközi Otthonából a felszabadult munkaerőt. A fenntartó önkormányzat támogatásával óvodákból és bölcsődékből is érkezik segítség – ápolói képesítéssel rendelkező kollégákat várunk.

Sopronban sincs beteg

Sopronban a Balfi úti idősek otthonában jelenleg 186, az Ikva otthonban pedig 36 lakó él. Eddig szerencsére egyik otthonban sem volt koronavírussal fertőzött lakó – tudtuk meg Palotai Ritától, a Soproni Szociá­lis Intézmény megbízott igazgatójától, aki azt is elmondta, megfelelő gondozói létszám áll rendelkezésükre, a védekezéshez minden anyagi és technikai segítséget megkapnak az önkormányzattól.

– Követjük a járványügyi előírásokat, eljárásrendekkel szabályozzuk a mindennapokat, a lakók életét ugyanúgy, mint a munkatársak beosztását. A szükséges védőeszközök nagy számban rendelkezésre állnak – tette hozzá Palotai Rita. Az intézményvezető azt is elmondta, a látogatási tilalom miatt önkénteseket vagy civileket sem tudnak fogadni, bár felajánlások érkeztek. Eddig egy időst vittek haza a hozzátartozók otthoni gondozásra.

Mindkét soproni otthonban megtörtént az ellenőrzés, mindent rendben találtak.

Napi oktatás Mosonmagyaróváron

Március 6. óta él a látogatási tilalom a mosonmagyaróvári bentlakásos idősek otthonaiban, és azóta további szigorításokat is bevezettek. Az intézmény 120 időst fogad, és 160 név szerepel a várólistán.

– Az intézmény dolgozói naponta cserélik a munkaruhájukat, maszkot, gumikesztyűt viselnek. A bentlakók számára az a legnehezebb, hogy nem tudnak találkozni a szeretteikkel. Ezen a hiányon igyekszünk mi enyhíteni. Mindkét háziorvosunknak nagyon hálásak vagyunk, éjjel-nappal számíthatunk a segítségükre – hangsúlyozta a Kisalföldnek Giczi Erna, az Idősek Otthonainak szakmai vezetője. – A megelőzés érdekében napi oktatáson vesznek részt a kollégák a háziorvosok irányításával. Az alapszolgáltatásból szakképzett munkatársak érkeztek segíteni, amelyre részben a beteg kollégák pótlása érdekében volt szükség. Az ellenőrzés Mosonmagyaróváron sem tárt fel hiányosságokat.