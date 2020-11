Huszonnyolc férőhellyel bővül a Százszorszép Bölcsőde Sopronban – fotók

Megkezdődtek a kivitelezési munkálatok a Százszorszép Bölcsődében. A fejlesztésnek köszönhetően a megújuló, s a jövőben modernebb megjelenésű intézményben további 28 kisgyermek számára biztosítanak bölcsődei ellátást. A beruházás jövő év szeptemberére készül el.

A soproni városvezetés – Farkas Ciprián polgármester és Csiszár Szabolcs alpolgármester – sajtótájékoztató keretében jelentette be csütörtökön, hogy elkezdődött a Szarvkői utcai Százszorszép Bölcsőde új egységének építése. A mintegy 314 millió forintból megvalósuló fejlesztés eredményeképpen hamarosan egy új gondozási egységgel bővül az intézmény, amely két csoportszobát, valamint a kiszolgáló, gazdasági funkciókat foglalja magába. Az új épületszárnynak köszönhetően a bölcsőde további 28 gyermek fogadására lesz alkalmas. A tervek szerint az új épületszárny 2021. szeptember 1-jével nyithatja meg kapuit.

Farkas Ciprián úgy fogalmazott, hogy Magyarország Kormányához hasonlóan a soproni önkormányzat számára is a gyermek és a családok boldogulása az első, melynek elengedhetetlen eleme, hogy a gyermekeink jó és korszerű körülmények között nevelkedhessenek. A kormány családbarát politikájának köszönhetően Magyarországon folyamatos növekedés tapasztalható a gyermekvállalási kedv tekintetében, emiatt is fontos, hogy a korszerűsítési munkálatok mellett új férőhelyekkel bővüljenek a soproni bölcsődék és óvodák. A polgármester hozzátette, az intézményben a személyi feltételek adottak és az is örvendetes, hogy a felújításnak és energetikai korszerűsítésnek köszönhetően csökken az intézmény környezeti lábnyoma.

Az 1981-ben átadott bölcsőde épületenergetikai felújítása három évvel ezelőtt valósult meg, melynek köszönhetően csökkent az épület üzemeltetési költsége, ezzel is hozzájárulva a környezetvédelmi adottságok javulásához. Az új nevelési egységet a meglévő épület déli részénél alakítják ki. A kivitelezés során új építészeti elemként szolgál majd a homlokzathoz kapcsolódó fedett-nyitott átmeneti teret alkotó, színes, játékos terasz és előtető rendszer, mely egybefogja az épületrészeket és egyben kibillenti az épületegyüttest annak jelenlegi, kevésbé fantáziadús világából.

Kocsis Zsuzsanna intézményvezető köszönetet mondott mind a felújításért, mind pedig a férőhelybővítésért. Mint elmondta, jelenleg 78 férőhellyel rendelkeznek, három gondozási egységben, hat csoportszobában helyezik el a kicsiket, ehhez jön majd a további 28 gyermek befogadására alkalmas két új csoportszoba. Az alkalmazottaik száma 28.