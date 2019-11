Húsz első díj a Tudományos és Művészeti Diákköri Konferencián

Mintegy négyszázan vettek részt a győri Széchenyi István Egyetemen a napokban megtartott Tudományos és Művészeti Diákköri Konferencián. A magyar hallgatók között 20 első, 20 második, 11 harmadik és 18 különdíj talált gazdára. Most fordult elő először, hogy a külföldi hallgatók nemzetközi szekcióban mutatkoztak be.

A Széchenyi István Egyetem Tudományos és Művészeti Diákköri Tanácsa nemrégiben rendezte meg 33. alkalommal a Tudományos és Művészeti Diákköri Konferenciát, emellett kilencedik alkalommal került sor ehhez kapcsolódó szakmai és tudományos programokra. Az eseményen 188 egyetemi hallgató 19 szekcióban és két workshop keretében összesen 153 előadáson mutatta be tudományos vagy művészeti területen elért eredményeit. Az idei félév két különlegességét az jelentette, hogy először volt nemzetközi szekció, ahol a külföldi hallgatóknak is lehetőségük nyílt jogosultságot szerezni az Országos Tudományos Diákköri Konferenciára, illetve hogy a Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar szervezésében középiskolás diákok is részt vettek a rendezvényen.

Az ünnepélyes megnyitón dr. Lukács Eszter oktatási rektorhelyettes köszönetet mondott dr. Konczosné prof. dr. Szombathelyi Mártának, amiért az egyetemi Tudományos Diákköri Tanács elnökeként évek óta fáradhatatlanul dolgozik a program sikeréért. Kifejtette: az intézmény prioritása globális láthatósága javítása, amihez angol nyelven írt publikációkra és nemzetközi szerzőtársakra van szükség. Ezek azonban nem egyik napról a másikra születnek meg, a folyamat első lépése egy magyar nyelvű publikáció kell legyen.

Dr. Konczosné prof. dr. Szombathelyi Márta abbéli reményét fejezte ki, hogy a konferencián szereplők úgy döntenek, továbbfejlesztik munkájukat, és akadémiai pályájukon a mostani csak az első lépés. „Bízom benne, hogy olyan kollégáink lesznek, akik növelik az egyetem láthatóságát” – tette hozzá.

Két kitüntetett is szólt a hallgatókhoz. Dr. Szépvölgyi Enikő, a Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar pro scientia aranyérmes doktorandusza úgy vélte, nem az elismerések miatt érdemes tudományos munkával foglalkozni, hanem mert az így megszerzett ismeretek aduászként szolgálhatnak a diploma megszerzése után, a konzulenssel való együttműködés során pedig megtanulható, miként kell kritikai módon gondolkozni és együttműködni másokkal. Barla Ferenc fizikus, a Gépészmérnöki, Informatikai és Villamosmérnöki Kar bonis bona díjas tanszéki mérnöke a néhai Czeizel Endre orvos-genetikust idézte, aki szerint a tehetség majdnem mindenkiben megvan, csak nagyon sokat kell csiszolni, hogy előbújjék.

A Tudományos és Művészeti Diákköri Konferencián a folyamatos szakmai ellenőrzést 78 konzulens, felkészítő oktató és több mint nyolcvan zsűritag biztosította, köztük oktatók a tanszéki mérnököktől az egyetemi tanárokig, valamint a hallgatók képviselői. Összesen 20 első, 20 második, 11 harmadik és 18 különdíj talált gazdára. Összesen 120 pályamunka szerzett jogosultságot a 2021. tavaszi Országos Tudományos Diákköri Konferenciára. Az egész napos programsorozaton a részt vevő mintegy 400 hallgató, oktató és érdeklődő nemcsak az előadásokat hallgathatta meg, hanem például önismereti tréningekre, XBody-bemutatóra és -tesztre, egészségügyi szabadulószobába, dr. Horváth Balázs A beteg bolygó című könyvének bemutatójára is beülhetett, vagy ott lehetett a Barla Ferenc Bach-gyűjteményéből készült kiállítás megnyitóján és vezetéssel tekinthette meg a magyar–lengyel képzőművészek Új Tudástérben lévő „Most-Híd II” címet viselő tárlatát.

A záróünnepségen kiderült, hogy kik érték el a legjobb helyezéseket. Tizenkilenc magyar hallgató húsz első díjat kapott (zárójelben a szekció neve olvasható): Csepreghy Dóra Olimpia (járműmérnöki 2.), Fehér Salánki Teodóra (kamarazene), Gulyás Berta (szólóhangszerek és magánének), Hatvan Zoltán (élelmiszer-tudományi), Hegedüs Mónika (új generációk, új fogyasztók, új válaszok), Kocsis Alexandra Krisztina (állattudományi), Krecht Rudolf (informatikai és műszaki), Macher Gergely Zoltán (környezettudományi), Parlag Tímea (kamarazene, valamint vonós), Rácz Balázs (járműmérnöki 1.), Senviczki Ákos (közjogi), Stipkovits Tamás István (magánjogi), Szabó Gergely (agrártudományi), Szabó Lívia (legújabb jogi kihívások), Székely Rita (vidékfejlesztési), Szerdahelyiné Lőrincz Nóra (humán tudományok), Tesch Ferenc Lehel (rézfúvós), Váta Izabella (fafúvós) és Kázmér Dávid (agrártudományi). A külföldi hallgatók közül Alkhatib Sewar, Siddiqa Maryam és Michelle Grace Tetteh Caesar ért el első helyezést.