Hulladéklerakó Jánossomorján: ígérik, tavasszal már nem gyullad ki

Az elmúlt időszakban többször is kigyulladt a jánossomorjai regionális hulladéktelep. A lerakót november óta a Magyar Értékes Hulladék Kezelők Közhasznú Egyesületének elnöksége irányítja. Garanadra Gyula elnök elmondta: előírás a rézsű takarása és az időszakos fedés a hulladéklerakóban, ám tavaly év végéig a munkálatok több ízben elmaradtak.

A hulladéklerakónál az utóbbi hónapok óta elvégzett munkákat mutatta meg Garanadra Gyula, a Magyar Értékes Hulladék Kezelők Közhasznú Egyesületének irányítója. A szakember szerint a helyzet megnyugtató rendezéséhez további munkálatokra van szükség. Egyesületük összefogja a hazai hulladékkezelés szervezeteit, tagjai között van a Rekultív kft. is. A jánossomorjai hulladéklerakó működését vezető csapat novemberben vette át az irányítást. A hatékony problémamegoldás érdekében intézkedési tervet hoztak létre, s hét embert bocsátottak el. „Láttuk, hogy 2011 óta több műszaki feladatot nem végeztek el, amelyek szükségességét jól jelzi, hogy többször is tüzek keletkeztek” – fogalmazott Garanadra Gyula. Mint megtudtuk, az időszakos és rézsűtakaró föld elhelyezése előírás a szemét leterítéséhez, a keletkező tüzek oltásához, de ez hiányzott.

600 négyzetméteren is feltörhetnek a lángok

Február 6-án háromszor gyulladt ki a szemétlerakó. A környék több hivatásos és önkéntes tűzoltóegysége oltott hajnalig. Ráadásul ez már nyár óta sokadszor fordult elő. A szemét akár 600 négyzetméteren is lángra kaphat, ha heves szél fúj. A tűzoltók ilyenkor hosszú órákig dolgoznak, alulról és a domb tetejéről egyaránt oltanak. A depó mélyén izzik a szemét, ami akár külső hatásra, akár önmagától is meggyulladhat nyáron. A hatékony oltást a levegő elzárásával lehet elérni, földtakarással.

Az új vezetés gyors változáson dolgozik

„Gépeket kellett beszerezni, folyamatosan terítjük a földet. Pótoljuk a mulasztást úgy, hogy közben működjön is a depó. A hatóságok szoros határidőt szabtak, de sikerül az előírtakhoz képest is gyorsabbnak lennünk. Tavaszra úrrá lehetünk a helyzeten, akkorra elérhetjük, hogy nem keletkezik újabb tűz, de két-három év, mire elérünk oda, ahol tartani kellene” – fogalmaz Garanadra Gyula.

A város is segítette a tűzoltókat étellel, itallal. Lőrincz György polgármester is a helyszínen volt a nyári oltásoknál. „Nekünk az a fontos, hogy rend legyen és hogy a lakosságot, a környezetet ne fenyegesse veszély. Nem volt szükség még védelmi intézkedésekre, de a rendezés sürgető. Többször tárgyaltam az új vezetéssel, akik gyors változást ígértek. Bízunk ebben.”

„Veszélyeztető szennyeződés nem jut ki innen” – mondja Garanadra Gyula. Hozzátette: a monitorkutakból nyert vízminták szerint a lenti védőréteg stabil. A katasztrófavédelem laborja sem talált veszélyes anyagot a füstben.

A jövő az újrahasznosításé

Hazánkban nem egy hulladékdepónián vannak hasonló nehézségek. „Az unió nem támogatja már új depóniák létrehozását, nemzetközi trend a meglévők visszabontása és újrahasznosítása, hő- és villamos energiát előállítva – mondja a szakember. – Nagy István agrárminiszterrel, a térség országgyűlési képviselőjével együtt szeretnénk, ha az elsők között épülne ide egy ilyen jellegű létesítmény” – mondta Garanadra Gyula.