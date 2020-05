Hosszú sorok állnak a hulladékudvarnál Sopronban

Sopron két helyen – a Harkai úton és a Pozsonyi úton – tart fenn hulladékudvart, amelyek váltott nyitvatartással üzemelnek. Hétfőn a Pozsonyi úti, kedden a Harkai úti és így tovább. Egyelőre hosszú a sor, de hamarosan csökkenhet a várakozási idő.

– Miután a lom­talanítást nehezen lehet kivárni, ki akartam vinni az összegyűlt lomokat a Harkai úti lerakóba. Előtte felhívtam az ügyintézőt, aki közölte, hogy május 7-én nyitnak reggel 9-kor – fogott történetébe Kocsis László soproni olvasónk. – Aznap 9 előtt már ott voltam, és meglepődve láttam a kiírást, hogy csak 11-kor nyit, szombaton van a 9 órai kapunyitás. Amikor később visszamentem, már legalább húsz autó várakozott, hogy lerakja hulladékát. Telt-múlt az idő, s mint az előttem lévő autós, jómagam is visszafordultam. Most kedden újból odaautóztam, s végre megszabadultam a feleslegessé vált dolgoktól. Délelőtt 11 órakor nyitott a telep, de én már 10.50-kor beálltam a sorba, ahol tizenketten voltak előttem. 12.15-kor kerültem sorra. Öt perc alatt lepakoltam, mert az ott dolgozók a segítségemre voltak. Köszönet nekik. Viszont a feleslegesen eltelt több mint egy óra miatt nem csodálkozom, hogy sok az illegálisan elhelyezett hulladék. Lesz-e ezen változtatás? Szeretném a többi, hasonló helyzetben lévő lakos nevében kérni: ha nincs lomtalanítás és mi vállaljuk, hogy kivisszük a hulladékot, akkor legyenek szívesek korábban nyitni, a zárást pedig későbbi időpontra tenni.

– Áprilisban és május elején – a munkatársak és az ügyfelek egészségének megóvása érdekében – mindkét telepünk zárva volt. Az elmúlt időszakban a home office az embereknek vélhetőleg több időt biztosított az otthoni rendrakásra is, ezért is alakulhatott ki az átlagosnál hosszabb sor és várakozási idő – kezdte válaszát Mágel Ágost, a városfejlesztési bizottság elnöke. – Ráadásul a hulladéktelepre az előírásoknak megfelelően egyenként engedték be az autókat, ezt személyesen is ellenőriztem. Amint a jogszabályok, rendeletek megengedik, hogy egyszerre több autó is lepakolhasson, megszűnik vagy legalábbis csökken a várakozási idő. Azt pedig a város nevében külön köszönöm, hogy a hulladékudvarokba és nem az illegális lerakóhelyekre viszik az emberek a feleslegessé vált holmijukat – emelte ki Mágel Ágost.