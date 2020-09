Az önkéntes tűzoltó addig szeretné segíteni a helyi egyesület munkáját, ameddig csak teheti

A Mosonszolnoki Önkéntes Tűzoltó Egyesület parancsnokhelyettese, Horváth Gábor „Hősies helytállásért” elismerést vehetett át az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságon. Április 20-án egy közlekedési baleset után egy segítőjével kiemelte az eszméletlen sofőrt az autóból, megvizsgálta az életjeleket, majd megkezdte a szívmasszázst. A díjazott a Kisalföldnek emlékezett vissza arra a bizonyos napra.

A Mosonszolnoki Önkéntes Tűzoltó Egyesület 1883 óta működik. Horváth Gábor székesfehérvári születésű, tizenkét éve él családjával Mosonszolnokon. Felesége, az anyósa és a sógorai is tűzoltók. Nagyapja parancsnok volt, aki tavaly vette át érdemérmét hetvenéves munkásságáért. Kisfia is önkéntes a helyi egyesületben, tehát a családnak komoly múltja és jövője is van a helyi tűzoltóságon.

A hivatásos állományt segítik

A helyi egyesület tagjainak száma 40–50 között van, vonulni közülük 12-en tudnak, akik elvégezték az előírt negyvenórás alaptanfolyamot és sikeresen levizsgáztak. Idén már nyolc vonulásuk volt, általában mezőgazdasági tűzesetekhez, kazaltüzekhez, de a jánossomorjai hulladéklerakó is adott már munkát a helyi tűzoltóknak, akiknek a legfontosabb feladatuk a hivatásos állomány munkájának segítése. Horváth Gábor augusztus végén vehetett át elismerést – egy egyenruhára tűzhető kitüntetést, egy emléklapot és egy karórát – az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság rendkívüli állományülésén. Az önzetlen tett, amivel kiérdemelte az elismerést, április 20-án történt.

A baleset a 81-es győri úti bevezetőjénél történt

– Munka után mentem hazafelé a 81-esen, a győri út bevezetőjénél, ahol történt a baleset. Egy autó villanyoszlopnak rohant, az ütközés erejétől az oszlop kitört, a gépjármű vezetője pedig eszméletlen állapotba került. Nemcsak én, hanem mások is megálltak. Hívtam a 112-t, a helyszín biztosítása és átvizsgálása után pedig elértem a sofőrhöz, aki – mint kiderült – infarktust kapott a baleset előtt. Egy másik szemtanú segítségével kiemeltük az autóból. Láttuk, hogy nincs légzése, így egyértelmű volt, hogy mit kell tenni – emlékezik vissza Horváth Gábor. Hozzátette: egy hölgy segített, tartotta a telefont, így már egy egészségügyi dolgozó mondta, hogy mit és hogyan csináljak, vaalamint jelezte, hol tartanak a mentők, és hogy addig melyek a legfontosabb jelek, amelyekre figyeljek.

Az önkéntes tűzoltó elmondta lapunknak azt is, hogy a sérült lányától később folyamatosan értesült a beteg állapotáról, akiről ma már elmondható, hogy maradandó károsodás nélkül van túl a baleseten. Gábor végül személyesen is találkozott a családdal.

Az önkéntes mindig szolgálatban van

– Díjat, elismerést kapni mindig öröm, de nem egyedül vettem részt a mentésben. Volt, aki segített kiemelni a beteget, a mentésirányító telefonon támogatott, és ott voltak azok az emberek is, akik a helyszínt biztosították, vagy éppen az, aki a forgalmat irányította. Az életbe nem én hoztam vissza a beteget, én csak megteremtettem a lehetőségét annak, hogy a gyorsan a helyszínre érkező mentők tudják tenni a dolgukat – fogalmazott Horváth Gábor.