Horváth Gábor Zsolt: partnerként kezelnek a híres professzorok is

„Vonzó, hogy a Széchenyi István Egyetemen olyan professzoroktól tanulhatok, akik szakmájukban hírnevet szereztek, és emellett partnerként kezelnek egyetemistaként is” – mondta el Horváth Gábor Zsolt agrármérnöki szakos hallgató az Ezért szeretem a Széchenyi István Egyetemet című cikksorozat következő részében, amelyben az egyetemi polgárokkal készült interjúk segítségével azt mutatjuk be, hogy a Széchenyi István Egyetemet választani lehetőséget, kihívást és büszkeséget jelent.

Koronavírus-járvány ide, extrém szemeszter oda, Horváth Gábor Zsolt agrármérnöki szakos hallgató a mai napig hálás a Széchenyi István Egyetem nyílt napján kapott tájékoztatásért és azért, hogy a felsőbb évesek rögtönzött „idegenvezetésre” hívták a mosonmagyaróvári kampuszon. „Zsoltnak, Zsófiának és Biankának köszönhetően egy kis ízelítőt kaphattam arról, milyen is a gazdászok élete, ez győzött meg arról, hogy tovább tanuljak. A nyílt nap után számomra nem volt kérdés, hogy csak a Széchenyi István Egyetemre jelentkezem. Azóta is úgy gondolom, jó döntést hoztam: megtaláltam a helyem” – beszélt az első impulzusokról Horváth Gábor Zsolt, aki szeptemberben harmadik félévét kezdi el a Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Karon. Emellett az intézményben kialakított kapcsolatok révén egy növénytermesztéssel foglalkozó cégnél több hallgatótársával együtt már munkába is állt.

Az agrármérnök szakos hallgatót annyira meggyőzte a mosonmagyaróvári képzés légköre és lehetőségei, hogy már gólyaként részt vett az Educatio Nemzetközi Oktatási Szakkiállításon. Mint mondja, számára meghatározó élmény, hogy ezen a rendezvényen képviselhette az egyetemet.

A mérnökjelölthöz közel áll a diákok érdekképviselete, már középiskolásként elnöke volt a diákönkormányzatnak. Érdeklődése, illetve szervezői képességei kibontakoztatására a Széchenyi István Egyetemen is lehetősége nyílt: most a Hallgatói Önkormányzatban tevékenykedhet. „A Széchenyin mindenkivel könnyű megtalálni a közös hangot, legyen az gazdász, jogász, mérnök vagy tanító. A közösség összetartó és barátságos. Nekem minden alkalommal olyan érzésem van, ha beszélgetek valakivel, mintha mindig is ismertük volna egymást. Ez az élmény stabilitást ad, ami jó alap, hogy szakmai előmenetelemmel foglalkozhassak. Rengeteg barátság alakulhat ki itt, ami a későbbiekben kitűnő kapcsolati tőkének bizonyulhat” – emelte ki érdeklődésünkre.

Horváth Gábor Zsolt számára a kiváló oktatói gárda is vonzó. „A Magyar Tudományos Akadémia tagjai, a szakmájukban hírnevet szerzett professzorok, oktatók tanítanak, ráadásul név szerint ismernek: nem csak egy Neptun-kód vagyok a számukra” – hangsúlyozta, és fontosnak tartotta elmondani, hogy a Széchenyi István Egyetemen arra is gondot fordítanak, hogy az olyan extrém helyzetekben, mint a mostani koronavírus-járvány, se maradjanak el a közösséget kovácsoló programok, mint a nemrégiben lezárult e-sport-bajnokág.