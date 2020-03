Honlapkészítést tanulnak a lícisták karantén idején

Videókurzust indít a Classroomon keresztül Szabó-Bakos Gábor, a Líceum igazgatóhelyettese. Az online tanfolyamon a diákok megtanulhatják a honlapkészítés alapjait.

Ezt ne hagyja ki! Készüljön velünk a húsvétra: virslis fonat

Iskolán kívül is jól hasznosítható ismereteket ad át a kurzusra jelentkezett diákoknak Szabó-Bakos Gábor. A gimnázium igazgatóhelyettese eddig is tartott a licistáknak honlapkészítői és programozói tanfolyamokat, de a kényszerű szobafogság idején sem hagyja kreatív feladatok nélkül diákjait.

– A kurzus anyaga úgy épül fel, hogy lendülettől, kedvtől, lehetőségektől függően különböző mértékű időráfordítással is minden résztvevőnek hasznos legyen. Az alkotás öröme talán segít oldani a bezártság okozta feszültséget is. A kurzust természetesen bármikor abba lehet hagyni – mondta el Szabó-Bakos Gábor, akinek online tanfolyamára ötvenketten jelentkeztek.

– Sokan azt hiszik, hogy egy egyszerű honlap elkészítéséhez is bonyolult programozói tudásra van szükség. Hát ez nem így van! Egyetlen sor programot sem fogunk írni, és mégis, a honlapjaink remekül működnek majd. Megtanuljuk, hogyan lehet egyszerűen olyan weboldalt készíteni, ami mobilon is tökéletes formában jelenik meg. Ez a kurzus sokkal inkább szól a megjelenésről, a dizájnról, kreativitásról, mint bármi másról – magyarázza Szabó-Bakos Gábor, aki rövid videóüzenetekben fogja a Classroomon keresztül átadni a tudnivalókat és a feladatokat is. Az igazgatóhelyettes ezzel nem csak az oktatást vállalta, hanem a résztvevő diákok munkáinak ellenőrzését és javítását is. A karantén számára sem a szabadidőről szól…