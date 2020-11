Hisznek a vállalkozó kutatókban a győri Széchenyi István Egyetemen

A győri Széchenyi István Egyetem újabb vállalkozásösztönző pályázattal támogatja polgárait az innovációs ökoszisztéma kialakításának jegyében. A folyamat mérföldköveiről és a legfontosabb tudnivalókról Vági Kornél, a Menedzsment Campus Kompetencia Központ vezetője adott tájékoztatást.

A Széchenyi István Egyetem legnagyobb értékét képezi az egyetemi polgárok által felhalmozott tudás, ezért az intézmény egyik fő célkitűzése a hallgatók, az oktató-kutatók és a munkatársak innovatív projektötleteinek, vállalkozásainak, szellemi tőkéjének lehető leghatékonyabb támogatása. A rendszer kiépítése – amire ösztönzőleg hat a rugalmas intézményi kereteket, stabil finanszírozási bázist, éven túli tervezhetőséget biztosító modellváltás – hosszabb távú folyamat, melynek megágyaznak a tudáshasznosítást célzó innovációs ökoszisztéma-fejlesztésre irányuló pályázatok.

„Az egyetemközpontú innovációs ökoszisztéma kialakításának célja, hogy nemzetközileg versenyképes hazai tulajdonú vállalkozások jöjjenek létre, illetve fejlődjenek tovább egyetemi közreműködéssel. Hisszük, hogy egyetemi polgáraink nemzetközi porondon is sikeres szabadalmakat hozhatnak létre, eredményes cégeket működtethetnek, ezért szeretnénk növelni a vállalkozói kedvet úgy, hogy levesszük az anyagi kockázat terhét az ötletgazdák válláról” – ecsetelte a lényeget Vági Kornél, a Menedzsment Campus Kompetencia Központ vezetője.

Az eddigi eredményekről szólva a központvezető elmondta: négy olyan szellemi alkotást jelentettek be egyetemi oktatók, amelynek már dolgoznak az üzleti hasznosításán, emellett pedig egy szabadalmat is sikerült benyújtani a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalához. „A folyamat pedig még csak most kezdődött” – mutatott rá Vági Kornél.

Hozzátette: öröm látni, hogy a térség cégvezetői már egyre többször fordulnak intézményükhöz, például közös vállalkozásalapítás, pályázatok ötletével vagy tanácsokért, üzletfejlesztési tervekért. Büszkén mondhatjuk, hogy a Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ esetében is jól működő tudástranszfer szerepünk a modellváltásnak köszönhetően egyre színesedő szolgáltatási palettával segíti az egyedi kihívásokkal szembe néző vállalkozásokat is.