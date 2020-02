HIP: karrierjüket is megalapozhatják a hallgatók

Hogyan lépjen ki a külföldi piacra egy magyar társasjáték-webáruház? Mitől válik szerethetővé és használhatóvá egy szigetközi falu köztere? Melyek lehetnek azok a stratégiák, amelyek mentén megszervezhető egy átfogó egészségmegőrző program egy nagyvállalatnál? Többek között ilyen kérdésekre is választ keresnek a győri Széchenyi István Egyetemen most kezdődött harmadik Hallgatói Innovációs Projekt résztvevői.

Kilenc partnervállalat tíz projektjét mutatták be a harmadik Hallgatói Innovációs Projekt (HIP) nyitórendezvényén, szerdán a Széchenyi István Egyetemen. Az eseményen megalakultak az öt fős hallgatói csoportok, amelyek konkrét ipari feladatok megoldásán dolgoznak együtt – mentortanáraik segítségével – a régió vállalkozásaival és egy önkormányzattal a következő hónapokban. A különféle tudományterületben jártas diákokból összeállított csapatok tagjai kipróbálhatják magukat vállalati tanácsadóként, és ösztöndíjat is kapnak.

Dr. Dőry Tibor, a Menedzsment Campus Kompetenciaközpont igazgatója, a program gesztora köszöntőjében kiemelte, hogy örömmel tekint végig a termen, amely néma hallgatók helyett tele van motivált és tehetséges egyetemistákkal. Az igazgató szerint azok, akik most élnek a lehetőséggel, karrierjüket is megalapozhatják. „Csak nyerhetünk, ha tanulmányaik során minél előbb közelebb hozzuk a diákokhoz a vállalatok valós problémáit, illetve ha az egyetemen elérhető tudással segítjük a helyi vállalatokat. Könnyen belátható, hogy ez win-win szituáció mind a három szereplőnek” – foglalta össze a projekt célját dr. Dőry Tibor. A Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar docense rámutatott arra is, hogy a HIP mára a győri egyetem brandje lett.

Az esemény érdekessége, hogy a partnercégek által felvetett projektfeladatok nyomán beleláthatunk abba is, milyen kérdésekre keresik a választ a régió vállalkozásai. A célcsoportok ideális kiválasztása, a termékfejlesztés és a marketingstratégák kidolgozása egyértelműen dominál, míg az eddigiekhez képest új elemként merült fel a vállalatokon belüli egészségmegőrző módszerek kidolgozása, illetve a munkavállalók mentális monitorozása.

A résztvevők a félév végén az elért eredményekről összegző tanulmányt és záróprezentációt készítenek, és ezt céges képviselőkből álló szakmai publikum előtt be is mutatják.

A Széchenyi István Egyetem Menedzsment Campus Kompetenciaközpont szervezésében a 2018–2019-es tanév tavaszi félévében indultak el az első HIP-ek négy helyi kis- és középvállalkozással. A projektek jó híre gyorsan elterjedt a vállalati szférában és a hallgatók körében egyaránt, így a mostani rendezvényen már kilenc partnercéget köszönthettek a szervezők. A Hallgatói Innovációs Projektekben a Széchenyi István Egyetem partnerei ebben a szemeszterben: az Audi Hungaria Zrt. – Egészségmenedzsment, a Flow-Factor Kft., a Global Cégcsoport, Győrladamér Község Önkormányzata, az IDP Group Mérnöki Tervező Iroda Kft., a Katami Kft. – SAS és KOS társasjáték szaküzlet, a Patent Holding Vagyonvédelmi Kft., a Safety Logistics Kft. és a Wiedenmann Kft.