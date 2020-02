Hiánycikk a belső csend

Néhány évvel ezelőtt dr. Bagdy Emőke klinikai szakpszichológusnak sikerült elérnie, hogy bekerüljön a Nemzeti alaptantervbe a meditáció, a relaxáció és a jóga, de a gyakorlati megvalósítása, elterjedése az iskolákban elmaradt. Most Győrben vették fel a téma támogatói a fonalat, petíciójukat eddig közel hatezren írták alá. Gergó Veronika középiskolai tanárral, jógaoktatóval beszélgettünk.

Gergó Veronika a Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Szakgimnáziumban angol–német szakos középiskolai tanár, a Győri Jóga Egyesület elnöke és szakvizsgás közoktatási vezető. Saját óráin már jó ideje alkalmaz relaxációs technikákat, de a tragikus késelés óta ég benne a vágy, hogy ennél többet kell tennie. Január elején fogalmazta meg petícióját, melyet dr. Palkovics László innovációs és technológiai miniszternek, dr. Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkárnak és Horváth Péternek, a Nemzeti Pedagógus Kar elnökének címzett.

A „Meditációt, stresszoldó relaxációs technikákat, jógát a közoktatásba!” címet viselő petíció hírére azonnal megmozdultak az érintettek, Bagdy Emőke pedig szakmai vezetőként állt az ügy mellé.

Szomorú aktualitás

– Volt köze a petíció elindításához a késelésnek?

– Mindenképpen. Régóta oktatok jógát, régóta foglalkozom azzal, hogy olyan képességeket fejlesztek, ami nem a tudás felhalmozására alapul, hanem a figyelemre, az elfogadásra, az érzelmekkel való munkára helyezi a hangsúlyt. Látom, hogy az iskolákból mennyire hiányzik a lecsendesedés, hogy befele figyeljünk, lenyugodjunk. Folyamatosan hajszolt állapotban vagyunk. A saját óráimra már bevittem a relaxációt, különböző technikákat. Most, hogy ez történt, azt gondolom, hogy ennél látványosabb jelenség, amikor annyira pattanásig feszül egy diákban a düh, hogy már nem tud mit csinálni, nem tudja ezt kezelni és megkésel egy tanárt, ha erre nem figyelnek fel, ha most nem változtatunk, akkor nem tudom, minek kellene történnie, hogy végre beszéljünk a témáról.

– Mik voltak az első tapasztalatai a petíció közzététele után?

– Nagyon hálás vagyok egy jógás társamnak, Bükki Tamásnak, aki mellém állt és a főváros környékén is elkezdte hirdetni a petíciót. Pillanatok alatt rengeteg ember írta alá. Pedagógusok, szülők, volt diákok, tanítványok. Január nyolcadikán tettem közzé, jelenleg több mint 6000 aláírásnál tartunk.

– Komoly szakmai támogatást is kapott az ügy Bagdy Emőke személyében.

– A közösségi média erre nagyon jó. Egyszer csak azt vettem észre, hogy Bagdy Emőke a saját oldalán megosztotta a petíciómat és azt írta hozzá, hogy nagyon örül a kezdeményezésnek és milyen kár, hogy aki ezt írta, az nem tud arról, hogy ő már mennyit belefektetett ebbe a témába és készültek korosztályonként lebontott, tananyagba beemelhető módszertanok. Ezeket az ő szakmai irányításával a Magyar Relaxációs és Szimbólumterápiás Egyesület állította össze. Nagyon sokat dolgoztak azért, hogy az érzelmi intelligencia fejlesztése bekerüljön a közoktatásba. Nekik köszönhetően létezik egy akkreditált szakértett program, ami a Nemzeti alaptantervbe valamilyen módon be is került, de nem használjuk.

Vallástól független

– Mi lehet ennek az oka?

– Sokan azt hiszik, hogy ezeknek a módszereknek az alkalmazása szemben áll például a keresztény értékekkel. Holott erről nyilvánvalóan szó sincs. Hiszen vallástól, világnézettől függetlenül mindenkinek szüksége van arra, hogy az érzelmeivel is megtanuljon bánni. Olyan képességek birtokába juthatunk az érzelmi intelligencia fejlesztése által, mint az együttműködés, az elfogadás, mások és saját magunk elfogadása. Például amikor valaki hibázik, képesnek kell lennie elfogadni ezt a helyzetet, mégpedig úgy, hogy a történést integrálva a saját személyiségfejlődését támogassa vele. Ahhoz, hogy tudjunk mit kezdeni az élet hozta helyzetekkel, az érzelmi és szociális képességeinket is fejleszteni kell. Máskülönben felemészt minket a szomorúság, a düh és nem tudunk másokkal kooperálni.

– Úgy gondolom, hogy nincs ember, nincs szülő, aki ne szeretne ezeknek a képességeknek a birtokában lenni vagy ne szeretné, hogy a gyermeke képes legyen mindezekre. Mi kell ahhoz, hogy érdemben foglalkozzanak a döntéshozók a témával?

– Bagdy Emőke szerint tízezer aláírás az a szám, amivel már oda lehet állni, hogy az ügy támogatását kérjük a parlamenttől. A szakképzésért felelős államtitkár az egyik címzettje a petíciónak, ő volt, aki az iskolánkban történt tragikus eset után azt nyilatkozta, hogy bármilyen segítséget megad. Címzett még a köznevelésért felelős miniszter, hiszen a téma az ő kompetenciája, a harmadik címzett pedig Horváth Péter, aki a győri Révai Miklós Gimnázium igazgatója és a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke. Vele már beszéltem és azt mondta, hogy támogatja az ügyet.

A pedagógusoknak is jobb lehetne

– Ha reálisan szemléljük az ország pedagógus-összetételét, azért nem árt azzal sem tisztában lenni, hogy nincs minden iskolának olyan kompetenciákkal bíró kollégája, akire rá lehetne bízni az iskolások mentális fejlesztését. Ha zöld lámpát kap az ügy, honnan vesznek elő annyi szakértőt, hogy az esélyegyenlőség jegyében a legeldugottabb településeken is hozzáférhető legyen az érzelmi intelligencia fejlesztése?

– A pedagógusok túl vannak terhelve és tisztában vagyok vele, hogy egy továbbképzés vagy új módszer hallatán a legtöbben csak a pluszmunkát látják, amit erőn felül kellene teljesíteni. Miközben nekik lenne a legnagyobb szükségük arra, hogy egy lecsendesedett, nyugodt osztályba mehessenek be tanítani. Jelenleg is elérhető továbbképzés a pedagógusoknak a diákrelaxképzés, amit szintén a Magyar Relaxációs és Szimbólumterápiás Egyesület dolgozott ki. Azt gondolom, hogy ezt államilag finanszírozottá kellene tenni a már dolgozó kollégák számára és beépíteni a felsőoktatásba, hogy a frissdiplomások már ezeknek a képességeknek a birtokában kezdjenek el tanítani. Az átmeneti időszakban pedig, amíg megfelelő létszámú pedagógus nincs az országban, szociálpedagógusok, gyógypedagógusok segítségét vehetnénk igénybe a szakszolgálatoktól.

– Mekkora az az időtáv, ami után már érzékelhető lenne a pozitív változás a diákokon?

– Ha minimális, heti egyszeri alkalommal – a magam részéről a napit se sokallnám – minden diák részt vehetne relaxációs órán, azt hiszem, magunk is meglepődnénk, milyen hamar jelentkeznének a pozitív változások.

– A jelenlegi órarendbe be lehetne integrálni a relaxációt?

– Persze, akár testnevelés- vagy énekórán, osztályfőnöki vagy éppen nyelvórán is elő lehet venni a technikákat.

– Csak a középiskolásokra koncentrál a petíció vagy a közoktatás egészére?

– A teljes közoktatásra. Kész tananyag áll rendelkezésre az óvodáskortól egészen a középiskolás korig, bárki számára elérhető, letölthető.

Foglalkozni kell a lecsendesedéssel

– Ha a szülőkben most felébredt az igény arra, hogy jobban odafigyeljenek a gyermekük lelki egészségére, érzelmi fejlődésére, nekik tud javasolni azonnal elérhető módszereket?

– Vannak olyan elérhető oktatások, mint például a jóga is, ahova már a legkisebbekkel is el lehet menni. Valamilyen módon foglalkozni kell a lecsendesedéssel, a befelé figyeléssel, azzal, hogy ebből az ingeráradatból visszavonjuk a figyelmet és hogy a halmozódó élményeket elengedjük. S hogy ez mennyire életfontosságú, azt a fiú példája mutatja a legjobban, aki egy kiváló képességű diák és az a helyzet, hogy ha megtanítottuk volna neki kezelni a dühét, akkor nem alakul ilyen tragikusan a sorsa.

Képalák

Gergó Veronika pedagógusként, jógaoktatóként is azt tapasztalja, hogy nem foglalkozunk eleget a gyermekek lelki egészségével.

Az érzelmi intelligencia fejlődésének sok pozitív hozadéka van.

Ahhoz, hogy valaki megtanuljon relaxálni, nem kell stílust váltania. Fotók: Huszár Gábor

Az egyszerű mozdulatokat bárki könnyedén elsajátíthatja.

A petíció itt érhető el >>