Hétvégén akár már lubickolhatunk is – Így készülnek a fürdők a nyitásra

Az éttermek teraszait követően a fürdők ajtajai is megnyílhatnak a vendégek előtt, ha a hétvégére elérjük a négymillió beoltottat. Annak jártunk utána, hogy a létesítmények üzemeltetői mikortól várják vendégeiket, fejlesztettek-e a bezárás ideje alatt és emelnek-e árat térségünkben.

GYŐR

Győrben fejlesztik a Rába Quelle Gyógy-, Termál- és Élményfürdőt, honlapjuk szerint 2023-ban várják újra vissza vendégeiket. A megye többi fürdőjében és Pápán azonban már készülnek a nyitásra: akad, ahol akár már hét végén startolnának, másutt júniusban zárulnak a fejlesztések.

MOSONMAGYARÓVÁR

– Izgatottan várjuk, hogy a kormány hivatalosan is közzétegye a fürdők újranyitásának időpontját az átoltottság függvényében. Mivel a konkrét üzemeltetési, egészségügyi és belépési feltételek még nem ismertek, így azokról később tudjuk vendégeinket tájékoztatni. Jelenleg úgy készülünk, hogy az összes medencénket üzembe tudjuk helyezni és minden szolgáltatásunkat igénybe lehet venni. Természetesen a hatósági szabályozás ezen terveinket felülírhatja, korlátozhatja, de elképzeléseink szerint az első lehetséges időpontban ki fogunk nyitni – kezdte beszélgetésünket Gyopár Zsuzsanna, a mosonmagyaróvári Flexum Thermal & Spa marketingvezetője. Tegnap láthattuk: a fürdőben gőzerővel készülnek a munkatársak, folynak a munkálatok. A fejlesztések révén egy megszépült, megújult fürdő várja a látogatókat.

– A beruházásokkal a jövőben sem állunk le, számos megvalósításra váró ötletünk van. Továbbra is keressük a pályázati lehetőségeket – fűzte hozzá a marketingvezető, aki arról is beszélt: árat nem emelnek. Újdonságként említette: a győri Tourinform megkeresésére a Győrcard-projektben is részt vesznek: a 48 órás kártyával a 3600 forintos felnőttjegyre és a 9000 forintos családi belépőre 20 százalékos kedvezményt nyújtanak.

LIPÓT

– Jelenleg a bevételkiesés jelentős. A fejlesztéseket elhalasztottuk. A fürdő biztonságos működéséhez és a tervezett június ötödikei újranyitáshoz folyamatosan végezzük a karbantartási és felújítási munkákat – hangsúlyozta érdeklődésünkre Gaál-Pannonhalmi Petra, a Lipóti Termál- és Élményfürdő vezetője. Kiemelte: nyitási kedvezményt nem terveznek és egyelőre árat sem emelnek, reménykednek viszont az áfa öt százalékra való csökkentésében.

– Gyakorlatilag a tartalékainkat éljük fel. A tulajdonosok a költségek egy részét más forrásból próbálják előteremteni, hogy a személyzetet folyamatosan alkalmazni tudják. Pozitívan gondolkodunk, ezt a szemléletet erősítjük és tartjuk fenn a dolgozóinkban – folytatta még a fürdővezető, megjegyezve, hogy nyitás előtt a teljes körű fertőtlenítésre koncentrálnak, amire utána is különös figyelmet fordítanak.

HEGYKŐ

Radovits Tibor, a hegykői Sá-Ra Termál ügyvezetője elmondta, a bezárás alatt nem küldték el egyik dolgozójukat sem.

– Reménykedtünk benne, hogy csak rövid ideig kell bezárni, ezért mind a negyvenkét munkatársunkat megtartottuk – nyilatkozta. Bár a pandémia okozta válság miatt nagy fejlesztéseket nem tudtak kivitelezni, kisebb festéseket és szereléseket elvégeztek és dolgozóik folyamatosan gondoskodtak a szobák, szaunák és a fürdőmedencék takarításáról. Radovits Tibor arról is beszélt, hogy a termálfürdő be tudja hozni a vírus miatti kiesését, emelni kellett az árakon: „A tavalyi 2200 forintos napijegyünk árát 2600-ra emeltük. Nyitási akcióval is készülünk: a kezdeti két héten a tavalyi árakon lehet igénybe venni a szolgáltatásokat.”

KAPUVÁR

– Azokat a medencéket nyitjuk meg a vendégek előtt, amelyeknek végzünk a felújításával. Mivel nem teljes kapacitással üzemel majd, így kedvezményes belépődíjat állapítunk meg. A felújítás az ütemtervnek megfelelően halad, próbáljuk tartani a június eleji nyitást, természetesen a kötelezően előírt óvintézkedések betartása mellett – emelte ki Hámori György, Kapuvár polgármestere a helyi strand megnyitásáról. Hozzátette, mivel a város veszi át az üzemeltetést, a munkaerő tekintetében folyamatosan töltik fel a pozíciókat, amelyeknél számítanak azokra, akik korábban is a strand dolgozói körét alkották.

A csornai termálfürdőt várhatóan június elsején nyitják meg a strandolók előtt és augusztus 31-ig lesz nyitva, tudtuk meg Major András alpolgármestertől. Kiemelte: a nyitás előtti karbantartási munkálatok folyamatban vannak. A feltételekről az önkormányzat részletesen tájékoztatja majd az érdeklődőket.

PÁPA

Körképünkben a pápai Várkertfürdőt is megkérdeztük, ahová nemcsak a megye déli határához közel élők, de győriek is gyakran látogatnak.

– Gőzerővel készülünk, a termálfürdőrészt reményeink szerint pünkösdig megnyithatjuk, a strandot pedig június elején, ahogy a jó idő engedi. Tavaly a járványra tekintettel a 2019-es árakon dolgoztunk, idén azonban esedékes lesz az áremelkedés – tájékoztatták lapunkat. A drágulás mértékéről részleteket nem árultak el, a honlapon még a jelenlegi árak láthatók. Eszerint az egész napos felnőttbelépő 3100 forint, a nyugdíjas és a diák 2250, a gyerek 1800. Van 2 órás és 4 órás belépő is pár száz forinttal olcsóbban. Két felnőtt egy gyermekkel 6800, két gyermekkel 8300 forintért strandolhatott Pápán az elmúlt két évben.

A vaol.hu is elkészítette a nagy Vas megyei körképet, információkkal szolgálva a büki és a sárvári fürdőkről is.

BÜK

Mint azt Boros László Attila vezérigazgató elmondta, az egész üzemszünet alatt a nyitásra készültek. Így most új beléptetőrendszerrel, online jegyértékesítéssel és megújult főbejárati fogadótérrel várják a vendégeket, akik előtt az első adandó alkalommal megnyitják kapuikat. Elbocsátaniuk nem kellett senkit, sőt a nyári szezonra már toborozzák az új munkaerőt.

A fürdő vezetője szerint kiszámíthatatlan a nyitáskori forgalom, ráadásul az időjárás a hétvégére nem sok jót ígér, de ha a jogszabályok lehetővé teszik, 21 medence – köztük az összes beltéri – megnyílik. Amennyiben nyitásig a Nemzeti Népegészségügyi Központ nem ír elő létszámkorlátozást, ők sem terveznek ilyet, hiszen 18 hektáros területükön több ezer vendég pihenhet biztonsággal. Érdeklődőkből náluk sincsen hiány, de egyelőre mindenkinek a türelmét kérik, mivel a részletszabályok még nem ismertek.

SÁRVÁR

Pontos menetrenddel tudott szolgálni a Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdő is, ahol több lépcsőben valósul meg a nyitás. Május 3-án a gyógy- és wellnessközpont, május 10-én a fitneszterem, május 13-án a gyógyvizes szárny a fedett és félig fedett gyógyvizes medencékkel, az élménymedencével és a szaunavilággal, május 20-án a családi fürdőszárny és uszoda, míg a strand – az időjárás függvényében – június elején nyit.

Haller Ferenc marketingvezető elmondta, a nyitásra kedvezményes belépővel készülnek, és akárcsak tavaly, az egészségügyiseknek egy alkalom ingyenes lesz. Az üzemszünet ideje alatt folyamatosak voltak a karbantartási munkálatok, takarítottak, néhány hete pedig elkezdték a strandot is felkészíteni a nyitásra. Náluk sem kellett elküldeni senkit, néhányan döntöttek úgy, hogy máshol folytatják, őket természetesen pótolják. Az érdeklődés természetesen náluk is igen nagy, de az általánosságban is elmondható, hogy a korlátozó intézkedések enyhítésének hírére foglalási hullám indult meg a városban.