Helyiek használják a lezárt utat Kópházán

A M85-ös gyorsforgalmi út elkészültével a helyiek használják a Kópháza–Harka közötti lezárt útszakaszt kikapcsolódás céljából.

Harkát és Kópházát kötötte össze az az útszakasz, amit most az M85-ös gyorsforgalmi út szel ketté. Noha csak pár száz méteres aszfaltról van szó, mégis közkedvelt térré vált a kópháziak körében. Sokan járnak arra kutyát sétáltatni, biciklizni, de egyéb sportolási tevékenységre is alkalmas. A járványügyi helyzet miatt pedig egy kis kikapcsolódást is jelent a falubélieknek, sok ismerőssel összefuthatnak, és bár távolságot tartva, de válthatnak néhány szót.

A gyorsforgalmi út elkészülte előtt gyakran alakult ki torlódás Sopron és Kópháza között, ami bosszúságot okozott a munkából hazatérőknek. Ezt elkerülve sokan inkább Harka felől közelítettek, kikerülve a nagy forgalmat.

– Sopronban dolgozom, és gyakran használtam ezt egérútnak. Elkerülhettem a dugókat, de idővel egyre többen fedezték fel, így itt is megnövekedett az autósok száma. Az M85-ös elkészülésével már nem érdemes arra menni, azonban itt maradt nekünk a kettévágott Harkai út, és felfedeztem, mennyi lehetőség rejlik benne – számolt be lapunknak a kópházi Hajós Edina. Hozzátette, előszeretettel megy arrafelé sétálgatni, élvezi, hogy a puszta veszi körül, mégis aszfaltozott úton járhat. Azt is elárulta, hogy a pandémia miatt többségében otthonról dolgozik, így még jobban várja, hogy kiszabaduljon a friss leve­gőre. Indulás előtt mindig abban reménykedik, hogy összefut egy-egy ismerőssel, akivel válthat pár szót.

Azoknak a többsége is örül a lezárt útnak, akik korábban Harkára szerettek volna eljutni. Percze Szilvia, Kópháza és Nagycenk közjegyzője elmondta: még kicsik voltak a gyermekei, Harkára jártak gyermekorvoshoz, ezért gyakran használták az utat.

– Manapság sokat hozom sétáltatni a kutyámat a lezárt szakaszra, legfőképp magam miatt, hiszen egészséges a friss levegőn mozogni. Az pedig, hogy elkészült a gyorsforgalmi út, nagy öröm számunkra, kópháziaknak és nagycenkieknek egyaránt. A településeken belül jelentősen csökkent az autó- és a teherjármű-forgalom is – fűzte hozzá a közjegyző.

Arról, vajon mi lesz a sorsa az útszakasznak, még nincsenek információk, de az biztos, hogy megmarad, hogy a földtulajdonosok ki tudjanak jutni a birtokaikra.