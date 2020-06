Hatvan millióból épül minibölcsőde Romándon – fotók

Ünnepélyesen is letették a romándi bölcsőde alapkövét kedden délután, mely hatvan millió forintos pályázatból valósul meg. Az alapkő alá időkapszulát is helyeztek, melybe a romándi polgármester beszédét, a keddi Kisalföld napilapot, az alapító és támogató okiratot, valamint az épület tervét és némi apró pénzt is rejtettek.

„Az európai uniós támogatás segítségével megvalósuló Romándi Minibölcsőde új épületének építése hosszú távon megoldást jelent a településen élő kisgyermekek bölcsődei ellátására, továbbá két új munkahely teremtésére. Az önkormányzat célja, hogy a lehető legközelebb biztosítson bölcsődei elhelyezést a dolgozni szándékozó kisgyermekes szülőknek, segítve ezzel a családokat. Az évek során Románd község is nagy fejlődéseken ment át, megújult az önkormányzati hivatal épülete, a kultúrház, és az orvosi rendelőnk is méltó körülmények között fogadja a betegeket" – emelte ki Galler Jenő, a község polgármestere. Véleménye szerint a romándi gyermekeknek és szüleiknek is meg kell adni azt a lehetőséget, hogy helyben készülhessenek fel az óvodai életre. Mivel Tápszentmiklóson is épül hasonló mini bölcsőde, megállapodtak abban, hogy a két település egy közös fenntartású intézményt hoz létre, egy vezetővel. A projekt átfogó célja a pannonhalmi járásban növelni a bölcsődei férőhelyek számát, ezzel szélesíteni a bölcsődei szolgáltatások mértékét. A pályázatnak köszönhetően egy új minibölcsődei épületet alakítanak ki a falu központjában, mely hat bölcsődés gyermek napközbeni ellátását teszi lehetővé. Az új intézmény a tápszentmiklósi Mocorgó Óvoda tagintézménye lesz.