Határidőre elkészül a bősárkányi bölcsőde

A tervezett rend szerint építik Bősárkányban a falu új bölcsődéjét. Jövő márciusban nyitják majd meg a tizennégy gyereket befogadó intézményt. Emellett számos fejlesztés van folyamatban a községben.

A tervezett ütemben halad Bősárkányban a bölcsőde építése. A kivitelezést ugyan néhány napig akadályozta némi építőanyag-hiány, de sikerült a faanyagot beszerezni, így jövő héten folytatódhat a munka.

„A késlekedés nem befolyásolja a határidőket, jövő márciusig kell végeznünk az épülettel” – jelezte a Kisalföldnek Szalay Imre polgármester.

A bősárkányi önkormányzat pályázaton nyert 140 millió forintot a beruházáshoz, amit az állam húszmillióval egészített ki. Az intézmény a 86-os főút mellett, a községházával szemben lesz. Az arra járók láthatják, az építkezés elkezdődött, a falak már állnak. 240 négyzetméteren két csoportszobát alakítanak ki a szükséges kiszolgálóhelyiségekkel együtt. Tizennégy gyermeket fogadhat majd a bölcsi, a polgármester bízik benne, hogy a helyek hamar elfogynak. Az igényfelmérés eredményének alapján erre jó esély van.

– Országosan tapasztalható, hogy az építőanyagra gyakran várni kell. Mi is így jártunk, de szerencsére sikerült áthidalni a problémát és a mesterek folytathatják a munkát. A befejezés határideje 2022 márciusa, ami nincs veszélyben és tartani tudjuk – tájékoztatta a Kisalföldet Szalay Imre.

A bősárkányi polgármester más helyi fejlesztésekről is beszámolt. Például arról, hogy polgárőr-egyesületük a Magyar Falu Program pályázatának köszönhetően új garázst építhet az egyesületi járműnek, az alapokat már le is rakták. Az egészségügyi központ mögötti önkormányzati garázsok mellett lesz az épület. A szervezet egyébként aktív a faluban, több tagja külön dicséretben is részesült a szolgálatban töltött órák elismeréseként.

– Vannak további nyertes, magyar falu programos pályázataink is. Augusztusban állunk neki az Ifjúság utca felújításának. Egyébként sem volt túl jó állapotban a burkolat, de a szennyvízcsatornázás után nem halogathatjuk a rendbetételét. Örömmel mondhatom, hogy iparterületünk is bővül, a közelmúltban sikerült három telket értékesítenünk. Egy, már ott működő vállalkozás terjeszkedik, illetve két másik a községben lévő telephelyét költözteti ki. További területek közművesítésére pályázatot nyújt be az önkormányzat – mondta Szalay Imre. Hozzátette: a Magyar Falu Program építési pályázatán nem jártak sikerrel, így a községháza belső korszerűsítésére, akadálymentes vizesblokk és feljáró kialakítására, illetve a szolgálati lakás és a pavilon felújítására nem kaptak támogatást.

„Természetesen a következő lehetőségnél újra benyújtjuk igényünket. Három utunk felújítását is célul tűztük ki, külterületi utak karbantartására is pályázunk” – jegyezte meg a községvezető.