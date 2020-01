Három város alapított társaságot pályázatok menedzselésére

A város pályázati támogatást kapott beruházásairól számolt be a képviselő-testület legutóbbi ülésén a Rábaköz–Sokoróalja nonprofit kft.

A Rábaköz–Sokoróalja Fejlesztési Nonprofit Kft.-t három önkormányzat, Csorna, Kapuvár és Tét alapította 2016-ban. A cég elsősorban az alapító városok, de mellettük a térség települései által is a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében elnyert pályázatoknál a projektmenedzseri feladatokat látja el. A csornai képviselő-testület legutóbbi ülésén számolt be Garab Patrícia ügyvezető a beruházások állásáról.

Felsorolta a fejlesztéseket, így az őstermelői piac kialakítását, mely a Mártírok terén valósult meg. A beruházás során térköveztek, növelték a zöldfelületet. Megoldották a csapadékvíz-elvezetést, ivókutat és kerékpártárolókat helyeztek ki, illetve a parkolókat is felújították. A költség 61,9 millió forintos támogatásból, illetve 29,9 milliós önerőből állt össze. Ez a projekt már lezárult, a zöldterületi fejlesztések elszámolása viszont még folyamatban van. Ez a Vilmos parkot érintette és 40 millió forintos támogatást, illetve 4 milliós önrészt igényelt. Tanösvény, kutyafuttató, büféépület valósult meg, valamint rendbe tették a nyilvános illemhelyet. A város délkeleti területének csapadékvíz-rendezése is pályázati támogatással valósult meg, az építkezés ősszel fejeződött be.

A „Vasúton és kerékpáron” elnevezésű beruházással kerékpárút-hálózatát bővítette a város. Összesen 190,1 millió forint volt a költségvetés, a program 2019 őszén zárult le. Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítésére is nyert pályázatot Csorna. A Szilágyi Erzsébet-kollégiumot és a Laky Döme utcai, szociá-

lis célokat szolgáló épületet fejlesztették, a projektet tavaly augusztus végén zárták le. A Szociális és Gyermekjóléti Központ fejlesztésére is kapott támogatást az önkormányzat. A Laky Döme utcában az emelet átalakításával három iroda, váróterem, ügyfélfogadók, egyéb kiszolgálóhelyiségek jöttek létre. A földszinten, a fogyatékosok napközijében a teakonyhát újították fel, illetve az udvar fejlesztése is megtörtént. Szeptember végén zárták le a projektet.

A barnamezős területek rehabilitációjára a Soproni úti, volt Baukom-telepen kerül sor. Szolgáltatóházat építenek az ingatlanon, valamint a Vilmos Park Kft. telephelyét alakítják ki, illetve irodákat, konferenciatermet építenek. A tervek szerint a közbeszerzési eljárás rövidesen indulhat a beruházással kapcsolatban. A keleti iparterület fejlesztésére szintén készül a város, pályázati támogatást kapott hozzá. Különböző méretű ipari telkeket alakítanak ki, melyek alkalmasak új vállalkozások fogadására. Elkészülnek az infrastrukturális fejlesztések, a munka várhatóan tavasszal kezdődhet és ősszel fejeződik be.