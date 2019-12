Három évig az utcán élt a győri asszony, aztán rájött: van visszaút

A mélyből az első lépést a győr-likócsi Segítőház felé tette. Ott különféle munkákat vállalt, ami egyre közelebb segítette ahhoz, hogy felálljon. Január eleje óta már egy önkormányzati szociális bérlakásban él.

Válása után élettársi kapcsolatban élt Karacs Lászlóné, ami úgy ért véget, hogy az asszony az utcára került. Győrben, a Szigethy Attila úton lévő csöveknél talált magának menedéket, ahol rajta kívül még tizenkét ember élt.

– Jól éreztem magam közöttük és fedél volt a fejem fölött. Egy alkalommal egyikük megrúgta a lábam, amitől az egyik csontomból levált egy darab. Nagyon fájt. Jöttek az utcai szolgálatosok és megkértem őket, hogy vigyenek ki a Szarvas utcai hajléktalan szállóra. Kivittek – mesélte történetét Karacs Lászlóné.

– Előtte volt egy infarktusom és még a kezemben volt a kanül. Nagyon bökött, mondták, hogy a kanült látni kell egy orvosnak. Ki is vette a doktornő, aki látta, hogy sántikálok, mondtam, hogy fáj a lábam. Mentő vitt be a kórházba, fekvő gipszet kaptam, de én azzal is mászkáltam. Mígnem Sütő Csaba, a Segítőház vezetője „kitessékelt” Likócsra. Először nem fogadtam szót, aztán harmadik nap mégis kimentem. Bevallom nehéz volt a beilleszkedés. Közben lekerült a gipsz a lábamról, elmentem a gondozói szobába, hogy segítsen nekem valami munkát szerezni, dolgozni szeretnék.

Kiderült, hogy a szállón is akad számára munkalehetőség. Közmunkásként tizenhárom hónapot dolgozott végig, hogy legyen valami jövedelme. Takarított, a konyhán segített, varrt, ágyneműt szortírozott, mindent megcsinált, amit rábíztak.

– Ötvennégyezer forint volt a havi jövedelmem, de egy ideig csak tizennégyezret kaptam. Hogy miért? Amikor az utcán voltam bizonyos dolgok miatt, összejött százharmincezer forint rendőrségi büntetés. Nagyon rendes volt velem Sütő Csaba, mert megelőlegezve befizette és havonta húszezrenként törlesztettem – említette az asszony. – Sokszor biztattam a nálamnál fiatalabbakat is, hogy keljenek fel, jöjjenek segíteni. „Ugyan nem kelek föl” volt a válasz. Hozzáállásuk ellenére azt meg irigylik, hogy én így föl tudtam állni. Mondtam nekik, hogy tegyenek ők is érte. Először is le kell tenni a poharat és a szálló munkatársainak segítségével munkát kell keresni. Nem, nekik a pohár az első. Bevallom én is ittam, de három éve egy kortyot sem. Tartom magam, mert a mélyben nagyon sokat szenvedtem testileg, lelkileg egyaránt. Ki akartam kerülni abból a helyzetből és kitartó akarattal sikerült.

Karacs Lászlóné életének egyik legboldogabb napját élte meg idén január 3-án, amikor a szállóról a Köztelek utcában egy szociális önkormányzati bérlakásba költözhetett.

– Semmim nem volt mikor beköltöztem, de az egyik aranyos gondozónő feltett a Facebookra és boldogságomra a fél ország megmozdult értem – mesélte az asszony. – Bútorokat kaptam, tányérokat, evőeszközöket, hosszan sorolhatnám. Persze még sok mindenre szükségem lenne a lakásban, de ahogy felálltam, úgy ez is megvalósul majd idővel.

Ahhoz, hogy ez mielőbb megvalósulhasson, olvasóink jóvoltából a Jóakarat Hídja Alapítványunktól Karacs Lászlóné támogatást kapott.