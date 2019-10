Harmadszor lett az év kórháza a győri Petz

A megyei egészségügyi intézmények közül most már évek óta kiemelkedik a győri kórház.

„A győri Petz Aladár Megyei Oktató Kórház az előző évhez hasonlóan idén is az első helyen végzett a pályázó megyei kórházak között. Megújult épületeiben jó szolgáltatási színvonalat biztosít a betegeknek. Orvos- és ápolóellátottsága ebben a kórházkörben egyedülálló. Minőségmenedzsmentje, belső működése kiemelkedően szabályozott, szakmai szervezettsége figyelemre méltó” – hat év alatt harmadszor lett a megyei kórházak között első a Petz, mégpedig ezzel az indoklással.

Tavaly nagyjából ugyanezekben a napokban írtuk meg, hogy a Petz-kórház a „megyei kórházak” kategóriában első lett a Medicina Fórum szervezőbizottsága, a Medicina Top 200 évkönyv szerkesztőbizottsága, a Magyar Menedzsment Társaság és a Magyar Kórházszövetség által meghirdetett pályázaton. Idén ugyanezt a mondatot leírhatjuk, de már hozzá kell tenni, hogy a győri intézmény hat év alatt harmadszor diadalmaskodott.

Ez a díj visszajelzés a kórházaknak, de a napi problémákat önmagában nem oldja meg. A kiadványban szereplő adatok ugyanakkor fontos számokat közvetítenek az intézményi vezetőknek és azoknak, akik az egészségüggyel kapcsolatba kerülnek. Itt most nem a betegelégedettségi mutatók, a civil szavazatok számítottak, hanem az anonim pályázatokról a bíráló zsűri széles körű szempontrendszer alapján döntött.

Néhányat kiemelünk ezek közül: a szempontrendszer között volt az éves betegforgalom, a kórtermek száma – az, hogy emelt szintű hotelszolgáltatást tudnak-e biztosítani; az emberi erőforrás (orvosok, nővérek száma, külön kitételként a minősített kategóriába soroltak), a kutatásokban részt vevők száma, s nem utolsósorban a gazdálkodási mutatók, vagyis, hogy az adott kórház rendelkezik-e lejárt idejű tartozással, s ha igen, mennyivel.

Ez utóbbiról többször megírtuk, hogy a győri Petz az „eminens” kórházak közé tartozik, gyakorlatilag tartozás nélkül biztosítja a gazdálkodását. A Medicina kiadványban megjelent statisztikából pedig az látható, hogy majd minden kategóriában a nevezett mintegy 50 másik kórház között a felső-középmezőnyben szerepel. Összesítésben ez hozta meg számára a győzelmet, de azért nézzünk bele ezekbe a számokba:

A NEAK – mint fenntartó – által finanszírozott járóbeteg-szakellátási betegforgalomnál a 17. helyen végzett 170 ezres mutatóval (a számok természetesen 2018-as adatok – a szerk.); a fekvőbeteg-forgalomnál pedig az országos összesítésben a 11. lett csaknem 40 ezres számmal. A laboratóriumi szolgáltatásoknál is a lista első harmadában van (a 15. helyen), a krónikus fekvőbeteg-kapacitásnál pedig a 16.

Érdekességképpen még két kategória: a szintén NEAK-finanszírozott csípőprotézis-műtéteknél a Petz a nyolcadik lett, a szürke hályognál pedig a kilencedik.

Azt is meg kell jegyezni, hogy a Petz, amely pedig éppúgy nővérhiánnyal küzd, mint minden más kórház az országban, a humán erőforrás kategóriában – a küzdelme mellett is – kiemelkedik a többi közül. Vagyis máshol még nagyobb a gond ezen a téren, s a Medicina kiadványban megszólaltatott szakemberek között a szintén Győr-Moson-Sopron megyei kötődésű dr. Éger István (a Magyar Orvosi Kamara elnöke) sem hagyta szó nélkül ezt a neki szánt oldalon.

Az általa felsoroltak elsősorban az orvosokat érintik, s azokról írt, amelyekről lapunkban legutóbb beszélt is: a bérek rendezéséről, a paraszolvencia eltörléséről, a nyugdíjjogosultként még mindig dolgozó kollégák helyzetéről… Feltesz egy fontos kérdést is: „Hol a betegbiztonság, az esélyegyenlőség, a valódi minimumfeltételek, a minőségbiztosítás és -ellenőrzés? Ezek mára Európa-szerte kötelező evidenciák. És nálunk?”

Mindezt azért vettük elő, hogy mutassuk: a szakma komolyan veszi a kiadványt, abban nyíltan beszél a valóságról, s ami éppúgy fontos, hogy értékeli és elismeri a győzteseket. Rangja van tehát a üveg domborműnek, amelyet a kórházak hazavihetnek. Dr. Tamás László János, a Petz igazgatója is ezt hangsúlyozta, hozzátéve persze, hogy az öröm után jön az újabb nap és az újabb kihívás, amelyet ugyanúgy meg kell oldani.