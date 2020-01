Harmadik születésnapját ünnepelte a soproni Macskakő Gyermekmúzeum

Hároméves lett a Macskakő Gyermekmúzeum. Igazi sikertörténet az övék, ami egy maroknyi elkötelezett szakembernek köszönhető. Múzeumpedagógiai Nívódíjat kaptak és elnyerték „Az év kiállítása” címet is.

– Három éve nyitottunk, de lassan hét éve, hogy elkezdődtek az előkészületek. Először egy foglalkoztatót terveztünk ide, a Szent György utcai Eggenberg-házba, aztán a kiállítást. Ma már mind a két funkció remekül működik – mondja Tóth Imre, a Soproni Múzeum igazgatója. – A gyermekek fantasztikus tudással és érdeklődéssel születnek. Mi ezt a kíváncsiságot és nyitottságot próbáljuk meg a magunk eszközeivel megőrizni bennük. A tárgykultúrájukat és általában az esztétikai látásmódjukat szintén igyekszünk fejleszteni, valamint elérni, hogy értelmezzék a körülöttük lévő világot. Mindemellett azt is szeretnénk ha kialakulna bennük az érzés, hogy a múzeumlátogatás valódi élmény – tette hozzá az igazgató.

Múzeumpedagógusi szemlélet

A Macskakő tematikáját a Soproni Múzeum csapata dolgozta ki múzeumpedagógusok irányításával, történészek, művészettörténészek bevonásával. A múzeumpedagógusi szemlélet miatt lett a gyerekek számára ennyire szerethető és befogadható a kiállítás. A látogatószám mára meghaladta a tizenhétezret.

Az elmúlt három év alatt igazi közösségi térré vált a Macskakő. A kiállítás két lelkes múzeumpedagógus kurátora Martos Virág és Szabadhegyi Zita, akik a kezdetektől részt vettek a koncepció kidolgozásában, a kivitelezésben és a működtetésben is. Arra a legbüszkébbek, hogy egy nagyon nyitott kulturális intézménnyé váltak és bekerültek a város vérkeringésébe.

Országos elismerések

– Két fontos szakmai díjat nyert el a Macskakő viszonylag röviddel a nyitás után. Az első a Múzeumpedagógiai Nívódíj, a másik pedig 2018-ban Az Év Kiállítása díj. Ezeknek köszönhetően markánsan jelen vagyunk az országos turisztikai kínálatban – mondja Szabadhegyi Zita, aki itteni munkája mellett az országos Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ koordinátora és múzeumi szakfelügyelő is. A kiállítás olyan tematikai egységekre oszlik, mint öltözködés, tisztálkodás, játék, éjszaka és iskola. A tér különleges adottságait figyelembe véve Halácsi Katalin belsőépítész tervei alapján úgynevezett bugyrokat is kialakítottak. Ezekbe bebújhatnak a gyerekek és megfoghatják, játszhatnak a vitrinekben is látott műtárgyak másolataival.

Nem csak iskolásoknál működik

– Legnagyobb értékünk a gyermekközpontúság. Minden tárgy elhelyezésekor azt néztük, hogy a látogató tudja-e értelmezni, megszólítja-e. Nem az számított, hogy melyik darab a legértékesebb vagy a korra legjellemzőbb, hanem hogy kapcsolódnak-e hozzá a gyerekek. Ami érdekes volt a számunkra, hogy ez a koncepció, amit kidolgoztunk, nemcsak iskolás korúaknál működik, hanem az ovisoknál és a kamaszoknál is. De volt már nálunk nyugdíjascsoport és kórus is, velük ugyanúgy tudtunk játszani – meséli Martos Virág, aki a kicsik mellett heti rendszerességgel egy sérült fiatalokból álló csoportnak is tart zene- és művészetterápiás foglalkozásokat.

A Macskakő a részvételi videózás múzeumi mintaprojektjének is házigazdája, kidolgozója volt. – A most elkészült módszertant bármely magyarországi múzeum ingyenesen alkalmazhatja. A pedagógiai szakszolgálat és a családsegítő intézet közreműködésével önértékelési zavarban szenvedő gyerekeknek kínáljuk, de felzárkóztatásra és múzeumi keretek között tehetséggondozásra is használható – mondja végezetül Szabadhegyi Zita, a módszertan kidolgozója.