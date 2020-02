Hány hatéves maradhat oviban?

Ez évtől már az Oktatási Hivatal bírálja el az iskolahalasztási kérelmeket, amit a szülő vagy a gyermek gyámja kezdeményezhetett. Ezek benyújtási határideje január 31-én járt le. A hivatal tájékoztatása szerint, a kérelmek száma a várakozásoknak megfelelően alakult. A bírálatra nyolc – teljes eljárásban legfeljebb hatvan – napon belül sor kerül.

A szülők (vagy a gyám) január 31-ig nyújthatták be kérelmüket az Oktatási Hivatalhoz a 2020. augusztus 31-ig hatodik évüket betöltő gyermekük tankötelezettségének módosítására. Nemcsak halasztást, de azt is lehet kérni, hogy a gyermek már hatéves kora előtt megkezdhesse az iskolát. Azonban az eljárás legfőbb célja az, hogy kiszűrjék a gyermek szempontjából hátrányos és indokolatlan felmentéseket. A hivatalhoz a megadott határ­időig postára adott kérelmek közül – az előzetes várakozásoknak megfelelően – összesen 10.874, Győr-Moson-Sopron megyéből február 12-ig 287 érkezett. Abban az esetben nem volt szükség erre, ha az illetékes pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága 2020. január 31-e előtt kiállított szakvéleménye tartalmazta a javaslatot, hogy a gyermek maradjon további egy évig óvodai nevelésben. Ebben az esetben a gyermek az Oktatási Hivatalhoz benyújtott kérelem hiányában is további egy nevelési évig járhat óvodába.

A szülő kezdeményezésére indított eljárás során az elbírálást pedagógiai szakértők végzik, akik mérlegelik a kérelemben foglaltakat és a gyermekkel foglalkozó szakemberek véleményét.

Az Oktatási Hivatal a beadványokról nyolc napon belül dönt, amennyiben a szülő által megküldött kérelem és dokumentumok alapján erre lehetősége van. Ha nem hozható döntés, akkor teljes eljárásban, vagyis legfeljebb hatvan napon belül döntenek a kérelemről. A hivatal tájékoztatása alapján, az esetek mintegy kétharmadában szakértőként rendelik ki a pedagógiai szakszolgálatot és a szakvéleményük alapján hoznak döntést. A szülők kérelmükben bármilyen okot, körülményt megfogalmazhattak, ami szerintük indokolttá teszi az iskolakezdés halasztását és ehhez benyújthattak minden lényegesnek tartott dokumentumot.

Ugyan nem kötelező, de célszerű volt csatolni a kérelemhez az óvodától a gyermek fejlődését nyomon követő nyomtatványt is. Amennyiben ezt is megkapták a szakemberek, az eljárás során közvetve az óvoda véleményét is figyelembe veszik. Ha az Oktatási Hivatal úgy ítéli meg, hogy a megalapozott döntéshez különleges szakértelemre van szükség, akkor a területileg illetékes szakértői bizottsághoz fordul, amelynek munkatársai megfelelő tudással rendelkeznek ahhoz, hogy megítéljék a gyermek fejlettségét. A bizottság komplex pedagógiai, gyógy­pedagógiai, pszichológiai, szükség szerint orvosi vizsgálat alapján alakítja ki szakvéleményét, és az Oktatási Hivatal ez alapján dönt.

Országosan február 17-ig a kérelmek 72 százalékáról döntöttek, ezek kilencven százalékát támogatták. Szakértői véleményre még 2814 ügyben várnak.