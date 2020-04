Halvax Julianna: egyszerű volt az átállás

Halvax Julianna az iskolai tanításban eddig is igénybe vette az okoseszközöket. A tavalyi év Szupertanárával most arról beszélgettünk, hogyan teszi izgalmassá a digitális távoktatást.

– A járvány miatti korlátozások mindenkit érintenek valamilyen szinten, az én életemet az iskola bezárása változtatta meg. Első osztályos tanítóként kellett szembesülnöm azzal, hogy reggel nem csengetnek be, nem szaladnak hozzám egy ölelésre a tanítványaim és nem kell a ricsajban hideg kávét innom – mondja Halvax Julianna, a Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola tanítója, tehetségkoordinátora. – Mindez most a szülők dolga, a munka és a háztartás mellett le kell ülniük a gyerekük mellé is. Ennek tudatában igyekeztem a helyzetből a legjobbat kihozni úgy, hogy ne terheljem túl a családokat – avat be tanítási módszereinek részleteibe a vidám, energikus tanítónő, aki eddig is szívesen állította a pedagógia szolgálatába az okoseszközöket.

Azt vallja, a hagyományos oktató-nevelő munkát egy-egy pedagógiailag megalapozott digitális játékkal kell a kicsik számára érdekessé tenni. – Évek óta terítéken van a téma, rengeteg szakmai anyag elérhető a tanárok számára, sokan mégis ódzkodtak tőle, mondván, így is nyomkodják a gyerekek eleget a kütyüket. Én régóta használom a ClassDojo nevű alkalmazást, ami lényegében egy virtuális osztályterem motivációs rendszerrel és elektronikus üzenőfüzet funkcióval ötvözve. Az elsőseim korábban is kaptak otthoni digitális feladatokat, a szülők is nyitottak voltak ezekre az eszközökre, így egyszerű volt az átállás – tette hozzá.

Most az a feladat, hogy a digitális síkon zajló tanítást tegye izgalmassá a személyes kapcsolattal. Az osztálya számára létrehozott egy YouTube- csatornát, ahová magyarázattal együtt felteszi a tananyagot, majd a linkjét megosztja a szülőkkel. A családok otthon bármikor megnyithatják, így nem kell a tanárhoz alkalmazkodniuk.

– Furcsa érzés volt bele­gondolni, hogy mostantól nemcsak a kisdiákjaim, hanem az egész családjuk engem hallgat napi minimum fél órában – ecseteli öniróniával, majd hozzáteszi, a lényeg mégis az, hogy ebben a helyzetben is megtalálták a közös örömöket, mert a személyes kapcsolat semmivel nem pótolható. – Bízom benne, hogy mielőbb magunk mögött tudhatjuk ezt az időszakot. A pozitív hozadékát pedig remélem, országszerte mindenki alkalmazni fogja továbbra is, hiszen ez egy igazi, robbanásszerű digitális kompetenciát fejlesztő időszak.