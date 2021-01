Ha Fortuna istennő ránk mosolyogna

Vajon mire költenénk az ötös lottó nemrég elvitt közel 4 milliárdos főnyereményét?

Magyarország 2, 19, 27, 29, 86. Ez az öt szám valakinek fenekestül felforgatta az életét, mikor karácsony előtt telitalálatot ért el az ötöslottón. Az összeg 3.959.964.415 forint volt. Körképünkben egy civil szervezetet, egy ügyvezetőt és egy települést kértünk arra, hogy játsszanak el a gondolattal, mi lett volna, ha ők nyerik a pénzösszeget, és meséljék el, ők vajon mire költenék el a főnyereményt.

Győrújfalun több mint hat éve kezdték el a közös lottózást. Lapunkban is többször beszámoltunk róla, hogy 2014 márciusában a polgármester, Nagy Imre Attila magánemberként indított akciójára sokan jelentkeztek, jelenleg közel 200 háztartás játszik közösen a lottón, falujával. Szabályként hozták, hogy csak akkor játszanak, ha egymilliárd feletti a főnyeremény. Mikor ez a közel 4 milliárd forint gazdára talált, ők is játszottak. Fortuna ugyan most nem mosolygott rájuk, de Nagy Imre Attila, a település polgármestere örömmel számolt be arról, hogy mire költené a település a hárommilliárd 959 millió forintot.

Sportcsarnok, nyolcosztályos iskola

–Községünkben nagyon hiányzik egy multifunkciós sportcsarnok, hisz nincs fedett létesítményünk, ahol esetleg a sportoláson túl szabadidős tevékenységet folytathatnak lakosaink és az ide látogatók. Emellett Győrújfalu nagy álma egy nyolcosztályos általános iskola. A Győr környéki települések közül az egyik legdinamikusabban emelkedő lakosságszámmal rendelkezünk, nagyon sok fiatal költözik ki Győrből, így helye lenne egy nyolcosztályos általános iskolának – fogalmazott az elöljáró.

Hozzátette: a nyereményből megvalósulhatna egy olyan fejlesztés is, amiről ugyancsak régóta álmodik a település. Nincs olyan járdájuk, ami közvetlen a Mosoni-Duna partjához vezetne. Akár másfél-két méteres út megfelelő lenne, amin gyalog, kerékpárral, görkorcsolyával is meg lehetne közelíteni a partot.

A településen egyhangúlag úgy döntöttek, hogy a falulottó kapcsán előforduló ketteseket és hármasokat benn hagyják a közös kasszában, s később valamilyen – együtt megfogalmazott – falufejlesztésre használják fel. Az évek alatt két darab négyes találatuk volt, az egyikkel 2 millió 877 ezer forintot, a másikkal pedig valamennyivel kevesebbet, 2,3 milliót nyertek, amit ugyancsak szétosztottak a játékosok között.

mások megsegítésére

Az Agrármarketing Centrum ügyvezetője Ondré Péter szerint mindennapi emberi mértékkel 4 milliárd forint nehezen felfogható összeg.

– Aki ennyi pénzt nyer, amellé párosulnia kell társadalmi felelősségvállalásnak. Ez egy akkora összeg, hogy egy térség vagy egy közepes méretű város kultúrájában, identitásának erősítésében tényleges feladatokat lehet vállalni és valós célokat lehet elérni belőle. Egészen biztosan jótékony célokra és a helyi kultúra erősítésére, közösségfejlesztésre költeném ezt a felfoghatatlan összeget. De addig is én a munkában és nem a jó szerencsében hiszek – fogalmazott.

A Helyieket kérdeznék

– A nyeremény mindenekelőtt nagy felelősség is. Az összegből biztosan jelentős összeget áldoznánk a szokásos, városunkban jelentkező támogatási céljainkra, úgymint a hajléktalanszállóra, az autizmussal élők megsegítésére és a rászoruló nagycsaládosokra, valamint a méltán híres cserediákprogramunkra is. Négymilliárd forintból biztosan jutna a Rotary nemzetközi programjaira is, amelyek közül a gyermekbénulás elleni küzdelmet emelném ki. Ezt követően pedig felállítanánk egy, a szokásosnál is szigorúbb bírálati és döntési mechanizmust, hogy a fennmaradó keretből kiket és miként támogassunk, amelyre a helybéliek javaslatait is szívesen fogadnánk – mondta el lapunknak dr. Petrekovits Bálint, a Rotary Club Mosonmagyaróvár elnöke.

Luxuscikkek világa

Eljátszottunk mi is a gondolattal, hogy ebből a közel 4 milliárd forintból milyen luxuscikkeket kapnánk meg a világ minden táján. New York, Manhattan városrész közelében, a Putnam-tó közepén megvásárolhatnánk a „Willow Island” magánszigetet, ami 251 millió forintba kerül. Hasonló árú szigetből bizony 20-at is vásárolhatnánk ezen összegből. Dubajban egy víz alatti lakosztályt is kiszemeltünk, amelyben a tenger élővilágát csodálhatnánk a nap 24 órájában. Éjszakánként 8200 dollártól (2,1 millió forinttól) a miénk lehet. A nyereményből kicsivel több mint 5 évet tölthetnénk ezen a csodás helyen. A világ 10 legdrágább autója között van a LaFerrari FXX–K. Ára: 2,7 millió dollár, azaz körülbelül 756 millió forint. A nyereményből 5 ilyen autó férne el a garázsunkban. És ha nem az autók lennének a kedvenc közlekedési járműveink, akkor akár a Quicksilver 455 Open névre keresztelt, 7 millió 245 ezer forintba kerülő kis jachtot is megvehetnénk. Ráadásul egyből 550 darabot, melyekkel körbejárhatnák a naplementében csodálatos Balatonunkat.