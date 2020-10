Gyorsul a wifi a győri egyetemi épületekben

Befejezéséhez közeledik a győri Széchenyi István Egyetemen az a fejlesztés, amelynek révén javul a wifihálózat az intézményben. A felhasználók megbízhatóbban elérhető internetet tapasztalhatnak majd, és a fájlok is gyorsabban töltődnek le.

Informatikai szakemberek dolgoznak a Széchenyi István Egyetem győri campusának tanulmányi épületében az elmúlt hetekben. A munka annak az európai uniós támogatásból megvalósuló fejlesztésnek a része, amelynek célja a vezetékes és a wifihálózat korszerűsítése.

„Az egyetemen az internetellátottság az akadémiai gerinchálózatnak köszönhetően kiváló. Az oktatásban egyre több oktató használ digitális technológiákat, és a mindennapi életben is egyre nagyobb az igény a munkatársak és a hallgatók részéről a jó minőségű internet-hozzáféréshez. Ezért fogalmazódott meg az a stratégiai cél, hogy az intézmény épületeiben olyan wifit biztosítsunk, ami akár egy nagy létszámú előadás alkalmával is magas szinten ki tudja szolgálni a jelenlévőket” – adott hátteret a beruházáshoz dr. Kovács Zsolt kancellár.

Csábi Béla, az egyetem Informatikai Központjának vezetője elmondta: a fejlesztés nemcsak a tanulmányi épületet, hanem az igazgatási, a labor- és a fékpadépületet, a műteremházat, valamint az Apáczai Csere János Kart és az Öveges Kálmán Gyakorló Általános Iskolát is érinti. Ennek részeként kicserélik – illetve nagyrészt már kicserélték – a vezetékes hálózat eszközeinek egy részét, s a kábeles végpontok sebessége 1 gigabit/másodpercre bővül.

„A wifi esetében a kapacitásnövekedés a lényeges. Az irodai szinteken két berendezést szereltünk fel, s közülük már egy is képes ötven-nyolcvan felhasználó forgalmát lebonyolítani. Így nem okoz gondot, ha az oktatók az irodákban vezeték nélküli technológiákat igénybe véve egy időben nagy csatolmányokat fogadnak, videót néznek, vagy online használják az e-learning-rendszert. A tantermi szintekre négy-négy berendezés kerül, az előadótermekben pedig olyan nagy kapacitásúak, hogy akár a D1 előadó maximális, négyszáz fős hallgatói létszámát is egyben ki tudják szolgálni” – ismertette szakember. Hozzátette, hogy a felhasználók két előnyt is tapasztalnak majd: nem fog akadozni az internet, illetve gyorsabban töltődnek le a fájlok.

A Széchenyi István Egyetem az Eduroam tagja

Oktatási és kulturális intézmények, kutatóhálózatok hozták létre az Eduroam nemzetközi roamingszolgáltatást a kétezres évek elején, hogy könnyű, ingyenes internethozzáférést biztosítsanak a hallgatóknak, az oktatóknak, a kutatóknak és a munkatársaknak. A „szövetségnek” a Széchenyi István Egyetem is tagja. Mindez azt jelenti, hogy aki az egyetemen tud csatlakozni az Eduroam-wifihálózathoz, azt mindenütt másutt is meg tudja tenni, ahol ez működik – Washingtontól Londonig, Párizstól Sydneyig. Csak Győrben 30-nál több ilyen oktatási intézmény van. További részletek az eduroam.org honlapon érhetők el.