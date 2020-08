Győri Széchenyi-egyetem: szigorú korlátozásokkal, de jó hangulatban kezdődött a Gólyahét

A Széchenyi István Egyetem gólyáinak többsége a nyár kiemelkedő programjaként várta a Gólyahetet, és nagyon örül, hogy a Hallgatói Önkormányzat vállalta a szervezést – derült ki a résztvevőkkel beszélgetve. A rendezvény ennek megfelelően kiváló légkörben indult: a polgármesteri és rektori köszöntők után szerda este valóságos fesztiválhangulat uralkodott a campuson.

Beharangozó cikkünkben hosszasan taglaltuk, milyen nagy fába vágta a fejszéjét a Széchenyi István Egyetem Hallgatói Önkormányzata, amikor elhatározta, idén is megtartja a már hagyománnyá vált Gólyahét rendezvényét. A szervezők fogadkoztak: alig lehet majd észrevenni a járványveszély miatti korlátozásokat, az esemény szokásos hangulatát ezek nem fogják befolyásolni. Jelen sorok írásakor a rendezvény második napjánál járunk, így bátran kijelenthetjük: igazuk volt – a csapatok ugyanúgy énekelnek, táncolnak, játszanak, mint korábban, sőt, talán pont az elmúlt fél év visszafogottsága kellett ahhoz, hogy az újdonsült egyetemi polgárok még inkább értékeljék a közös programokat.

Ezt támasztják alá azok a nyilatkozatok is, amelyeket portálunk munkatársának adtak a gólyák.

„Egész nyáron vártam a Gólyahetet. Minden fesztivált töröltek, így nagyon örültem, hogy lesz egy program még iskolakezdés előtt, ahol sok embert megismerhetek” – felelte érdeklődésünkre Krár Fanni, aki hamarosan gazdálkodás és menedzsment szakon kezdi meg tanulmányait. A fiatal lány örült neki, hogy az első napjait nem rögtön órára járással, hanem egy gólyatáborral kezdheti. Mint mondta, a maszkhoz és a távolságtartáshoz hozzá vannak szokva, hiszen érettségizniük is így kellett, ez tehát nekik nem okoz gondot.

Csatlakozott hozzá Nagy Tamás is. A leendő mérnökinformatikus úgy vélte, mindenki kiéhezett már arra, hogy végre közösségben legyen. „Voltam pár buliban a nyáron, de szerintem így is a Gólyahét a legjobb program. Nagyon jó a hangulat és kifogástalan a szervezés. Anyu és apu a világon a legjobbak” – utalt tréfásan csapatvezetőire, akik a négy nap folyamán mindenben koordinálják őt és társait.

A Gólyahét idén is a regisztrációval és a beköltözéssel kezdődött. Mindenki nyilatkozatot töltött ki arról, hogy produkált-e tüneteket az elmúlt hetekben, illetve járt-e külföldön vagy találkozott-e koronavírusos beteggel. Emellett a szervezők testhőmérséklet-mérést végeztek az érkezőkön, így csak azok léphettek be a campus területére, akik 37,1 °C alatti eredményt produkáltak. A szervezők már hétfőn átvették helyüket a kollégiumban, a gólyák és a seniorok viszont csak szerdán foglalhatták el a szállásukat. Akiket közülük a tanévre is felvettek kollégiumba, már a végső helyükre költöztek.

Bár a gólyák csapataikkal már elkezdték az ismerkedést, a rendezvény hivatalosan a megnyitóval indult, melynek keretében dr. Dézsi Csaba András, Győr polgármestere, valamint dr. Földesi Péter, a Széchenyi István Egyetem rektora köszöntötték az egyetem legifjabb polgárait. A program a D1 előadóteremben zajlott, ahonnan YouTube stream segítségével közvetítették a beszédeket az összes csapatnak, sőt, Mosonmagyaróvárra is, ahol a Balektábor résztvevői is meghallgathatták a városi és egyetemi elöljárók szavait.

„Győrben lenni jó, győrinek lenni jó. Kívánom, hogy találjátok meg számításaitokat, ugyanúgy a tanulás terén, mint az egyéni életben” – hangsúlyozta a polgármester. „Szeressétek ezt a várost, és szeressétek ezt az egyetemet is, ahol olyan tudást kaphattok, amivel már a tanulmányaitok alatt megismerhetitek a munkahelyeteket. A kikapcsolódásra is legyen időtök, hiszen Győrben nagyon sok olyan hely van, ahol lehet szórakozni” – mondta, majd tolmácsolta jókívánságait.

Dr. Földesi Péter rektor köszöntőjében kiemelte, hogy a felsőoktatás már sosem lesz olyan, mint a koronavírus előtt volt. Úgy vélte, a telekommunikáció történelmi lehetőséget tartogat a Széchenyi István Egyetem számára is, hiszen olyan megoldásokat próbálhatnak ki, amelyek minőségi ugrást jelenthetnek az oktatásban. Arra kérte a beiratkozás előtt álló fiatalokat, hogy segítsék az intézményt ennek kidolgozásában.

„Egy egyetem a hallgatóitól jó. A hallgatók hozzáállása, lelkesedése, inspirációja az, ami az egyetemet jobbá teszi. Ezért külön örülünk ennek a generációnak. Kérem, segítsenek nekünk abban, hogy közösen még jobbá, még erősebbé tegyük egyetemünket” – fogalmazott, végül megköszönte a Hallgatói Önkormányzat munkáját, lehetővé tették, hogy a Gólyahét megvalósulhasson.

Ahogyan Győrben elrajtolt a Gólyahét, úgy Mosonmagyaróváron a Balektábor is. Mészáros Zsófia, a Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar Hallgatói Önkormányzatánek elnöke portálunknak elmondta, három tizenkét fős csapatot alkotnak a balekok, akiknek elsősorban a kollégium udvarán szerveznek programokat, vetélkedőket. Idén a korlátozások miatt a győri campusra látogatás elmarad, de dolgoznak rajta, hogy a későbbiekben ezt pótolják.

Széchenyi István Egyetem.