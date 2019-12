Győri Audi – Jövőre elérnék, hogy működésük szén-dioxid-semleges legyen

Az idén is magas színvonalú volt a motorgyártás az Audi győri gyárában. Legyártották a két és fél milliomodik kisebb négyhengeres benzines és a négymilliomodik V6-os benzinmotorjukat. Az év végére legyártják a százezredik elektromos motort, mellyel újabb rekordot állítanak fel.

Az Audi Hungaria 26 éve stabil és innovatív, nem véletlenül a legnagyobb árbevételű vállalat Magyarországon, és egyúttal az ország egyik legnagyobb exportőre is. A győri cég sajtóeseményén elhangzott: tizenháromezer munkatársuknak kínálnak hosszú távú munkát és Európa-szerte összességében, több mint hatvanezer családnak biztosítják a jó megélhetést.

Alfons Dintner, az igazgatóság új elnöke szerint kihívásokkal teli évet tudhatnak maguk mögött, ami egyúttal sikeresen zárult. „Az autóipar átalakulóban van. Folyamatosan dolgozunk azon, hogy növeljük a termelékenységünket és emellett fejlődünk az elektromos hajtás terén is” – hangzott el az Audi Hungaria Zrt. igazgatóság elnökének beszédében.

Ötszáz fejlesztő dolgozik a járműfejlesztésen és az erőforrások fejlesztésén is. A járműgyártáson belül is túlszárnyalták a 2018-as gyártási darabszámaikat. Ezt a növekedést az új, nagy darabszámban gyártott modelljüknek, az Audi Q3-nak köszönhetik.

Az Audi Hungaria nemcsak a sportosságot képviseli, hanem az innovációt is. A motorfejlesztés mellett a járműgyártást is villamosították, a Q3 és a Q3 Sportback modelleket az úgynevezett mild-hibrid hajtásrendszerrel szerelték fel. Ezek az első Magyarországon gyártott részben elektromos hajtású járművek.

Az idei a fenntarthatóság éve is volt az Audi Hungariánál. Erről szólva Alfons Dintner azzal folytatta: – Hosszú távra is elköteleztük magunkat a szén-dioxid-semleges gyártás mellett. A brüsszeli gyár után a győri lesz a következő szén-dioxid-kibocsátás nélküli, szén-dioxid-semleges gyáregységünk. Ezzel jelentős mértékben hozzájárulunk a környezetvédelemhez.

Ma is a hőigényük hetven százalékát földhőből szerzik, ami egyedülálló a konszernen belül.