Győrből a legnagyobbak között – Bede-Fakezas Csaba volt a vendégünk – fotók, videó

Énekes színésznek vallja magát Bede-Fazekas Csaba, a Győri Nemzeti Színház Kossuth-díjas operaénekese. Pályája során a Magyar Állami Operaházba is meghívták több szerepre, de örül annak, hogy vidéki társulat tagja maradt mindig, mert így számos műfajban kipróbálhatta magát. Prózai darabokban, musicalekben, operettekben, balett előadásban is remekelt az operák mellett és hamarosan bábszínházban játszik.

A Kisalföld harmadik Gyémánt Estjének vendégét, Bede-Fazekas Csabát Werner Krisztina főszerkesztő-helyettes arról is kérdezte, mit jelent számára, ha a Himnusz eléneklésére kérik fel. Ugyanis 1989 óta ünnepeljük a magyar kultúrát január 22-én annak emlékére, hogy Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon tisztázta le és jelölte meg dátummal híres művének kéziratát. Az operaénekes válaszul elmondta, hogy természetesen megtisztelő, felemelő ént a Himnusz eléneklése, mely azért van nagy hatással a hallgatóságra, mert megérzik az emberek, hogy őszinte átéléssel, szívből szól. Arról Is beszélt. hogy szerinte az idősebbek másképp hallgatják Kölcsey művét. Úgy véli, a nemzeti értés kezd kihalni, ami részben érhető is, mert halad a világ. más szemléletmóddal élnek a fiatalok. Ő viszont régi vágásúnak tartja magát, olyannak, akinek sokat jelent a haza, az otthon, a magyarsága. Arról is beszélt, hogy igaza volt kedves barátjának, Pozsgai János újságírónak, aki azt írta róla, hogy ő az örök Tiborc, mert ez az egyik legkedvesebb szerepe és szerinte sajnos ma is aktuálisak a sorok, amik a Bánk bán-ban elhangzanak.

SZERETETT VÁROSÁBAN

Bede-Fazekas Csaba nevéhez is köthető a győri színház opera tagozatának megalakítása, az operairodalom több remekművét alakításain keresztül ismerhette meg a győri közönség. Örömmel nyugtázza. hogy az elmúlt 40 év alatt sikerült meghódítani egy operakedvelő törzsközönséget.

„A bérletes előadásokat általában telt házzal játszottuk, így azt lehet mondani, hogy szándékunk nem volt hiábavaló” – fogalmazott a művész. 83 éves borában az ország legidősebb aktív baritonjaként úgy döntött, hogy búcsút int az operának. Nem azért, mert elfogyott a hangja vagy az állóképessége, hanem talán épp azért, mert nem. A sors is úgy hozta, hogy abban az évadban erre nagyszerű lehetőséget kapott mind a Győri Nemzeti Színház, mind az operaház vezetőségétől. Győrben, a Traviata Germont Györgyével, Budapesten a legtöbbször énekelt szerepével, a Bánk bán Tiborcával búcsúzott a műfajtól és a közönségtői. Beszélt arról is szerkesdőségünkben, hogy a legtöbb operaénekes hetvenen túl már jórészt nem vállal fellépéseket. pedig a szokásosnál tíz évvel tovább tette ezt. Ókovács Szilveszter az opera-ház főigazgatója, azt mondta, hogy egy csoda, de szerinte ez Inkább adottság. Örül, hogy 51 esztendeje Győrbe szerződött, több szempontból is. Szereti a várost és lakóit, és itt a színházban nem csak operákban játszhatott, nem skatulyázták be. Több műfajban próbára tehette magát, prózai darabokban, operettben, musicalekben különleges lehetőségeket is kapott.

REJTVÉNYEK AZ ÖLTÖZŐBEN

Humorát máig megőrizte. Werner Krisztina kérdései nyomán felidéztek egy izraeli turnét, ahol 65 évesen a Hair fináléját fehér parasztingben, homlokpánttal a fején énekelte. Szinte minden mókára rávehető. Máig respektje van fiatal kollégái köréhen is. Ha a tanácsát kérik, szívesen elmondja nekik a véleményét, de magától senkit nem terhel vele. Szerinte az évek alatta színjátszás sokat változott, lehet, hogy az ő felfogása már nem segít a mai generációnak.

Attól, amitől a színészek mind félnek szerinte, hogy elfelejtik a színpadon a szövegeiket, ő is tan. Időben megy be a színházba, jóval az előadás kezdése előtt, felveszi a jelmezét és átismétli a szerepét. „Memorizálni kell, nem úgy van, hogy megy minden rutinból. Bakizni, rontani a színpadon veszélyes, mert nemcsak a színészt, a közönséget is kizökkenti a darab teremtette miliőből. Vigyázni kell. Pláne a háromfelvonásos operáknál, amikor minden hangot fejben kell tudni tartani. Nem volt könnyű„ – fogalmazott. Ha van még ideje, keresztrejtvényt fejt, ez az egyik szenvedélye. Rejtvényből pedig mindig van elegendő, kedves kollégája, Rupnik Károly jóvoltából.

GYEREKDARABOKBAN, BALETTBEN

Rendszeresen ifjúsági darabokban is szerepel, legutóbb A Pál utcai fiúk-ban Nemecsek apját alakította. „Más a gyerekközönség” – jegyezte meg, néha el is keseríti. „Olvastam nem-rég, hogy hatéves korig az érzelem dominál a gyerekeknél, utána lesz tárgyiasabb a gondolkodásuk, de mégis már az óvodában úgy foglalkoznak velük, mintha iskolások lennének. Épp az érzelemhiány jutott minap az eszembe, amikor a grund őre kérdezte a darabban, hogy melyik fiú volt az a Nemecsek, aki meghalt. A válasz szerint: a kis szőke. Erre nevetés tört ki a nézőtéren. Sokszor belekuncognak a darabba, de persze azt nem látom, ha megkönnyezik, pedig biztos van ilyen is. Természetesen nem akarok általánosítani. Én nyolcévesen láthattam először színházi előadást, a szülőfalumban, Sellyén a János vitézt, végigsírtam” – idézte fel gyerekkorát a művész. Werner Krisztina kérdésére válaszolva elmondta, hogy a Hegedűs a háztetőn musicalben nagyon szerette Tevje szerepét. Ezt hatvan- és hetvenéves korában is eljátszhatta, örömmel és nagy sikerrel. Nagy megtiszteltetés érte, amikor 78 éves korában Kiss János, a Győri Balett igazgatója felkérte a Rózsaszínház c. előadás Jeff szerepére. amelyben beszélni, énekelni, táncolni és tangóharmonikázni is kellett. Óriási élmény volt!

KARAK LESZ A VUKBAN

„Meg szokták kérdezni, hogy készülök egy-egy szerepre. Sehogy. Nem olvasok háttér-információkat, csak a darabot olvasom el. Az alapján ráérzek és nem eljátszom, hanem átélem„ – mondta el Bede-Fazekas Csaba, aki a Kisalföld Gyémánt Esten azt is bizonyította, mennyire szeret nótázni. A vendégek örömére dalra fakadt. Beszélt arról, hogy sosem szabad feladni a harcot. Sok kudarc éri az embert élete során, olyan, amikor azt hiszi, nincs tovább. De minden kudarc egy lépéssel előbbre viszi az embert. Minden akarat, szorgalom és hit kérdése” – fogalmazott a színész. Szabadidejében, amiből kevés van, a ház körül tevékenykedik vagy laptopon pasziánszozik, kedvenc játéka a Fekete özvegy, mesterfokozaton. Ezek az elfoglaltságok nyugtatják meg, emellett a tv-ben sportműsorokat és természetfilmeket néz, a szerepeit tanulja. A legújabb feladata, Kocsis Rozi felkérésére nagy örömmel vállalta a Vaskakas Bábszínházban, Markó Róbert rendezésében bemutatásra kerülő, Vuk c. előadásban Karak szerepét. Ő lesz a narrátor is a darabban, aminek márciusban tartják a bemutatóját. Nagy izgalommal várja a próbákat. Így lesz teljes a paletta, opera, operett, musical, próza, balett után báb-színházban is szerepel. A nagyszínházban pedig négy darabban játszik jelenleg. „Se a kevés, se a sok munka nem jó. De nagyon jó érzés, hogy még szükség van rám. és Forgács Péter igazgató úr is tervez velem„ – szögezte le.