Győrben számítanak a fiatalok véleményére – Egyeztetett a polgármester és a Városi Diák Fórum új elnöke

A város, a polgármester számít a fiatalok véleményére, akik maguk is fontosnak tartják, hogy kortársaik minél jobban megismerjék Győrt. Dr. Dézsi Csaba András a napokban Boncsarovszky Péterrel, a Városi Diák Fórum új elnökével ült asztalhoz.

„Gratulálok a megválasztásodhoz, hiszen egy nagyon fontos küldetésed van, képviselni a győri fiatalokat a döntések előkészítésében!” – köszöntötte egy járványbiztos ökölpacsival a polgármester a VDF elnökét. Mint mondta, polgármesterként az egyik célja, hogy bevonja a fiatalokat a város életébe, Győr jövőjének tervezésébe, hiszen ők viszik majd tovább azt az örökséget, amit rájuk hagyunk.

„A „Tervezz a parkba VALAMIT!” ötletpályázat, amit az Eötvös park átalakítása kapcsán írtunk ki, is azt bizonyította, hogy a fiatalok szívesen vesznek részt a város alakításában, van véleményük, közösségépítő elképzeléseik” – fogalmazott dr. Dézsi Csaba András.

A polgármester a megbeszélésen több olyan tervet is felvillantott, amelyek az ifjúsággal való közvetlen párbeszédet szolgálnák. Elképzelései között szerepel egy olyan fórum, ahol polgármesterként válaszol majd a fiatalok kérdéseire, a város jobb megismerését pedig szakemberek által összeállított Győr-tananyag bevezetésével is segítené.

„Fontos kérdés, hogy mitől vagyunk győriek, mikre is vagyunk büszkék győriként. Ahhoz azonban, hogy valóban kötődjünk városunkhoz, jobban meg kell ismernünk Győrt. Ezt szolgálná, ha a város történelmét, kultúráját, nevezetességeit akár tanórákon is elsajátíthatnák a fiatalok.”

A megbeszélésen a VDF új elnöke hangsúlyozta, a tagság aktivitását mutatja, hogy a héten részt vettek a „Bringás-uzsonna” szervezésében, elindították a Győr 750 workshopsorozatot, és koszorúztak az október 23-i városi ünnepségen is.

„A VDF célja is az, hogy a fiatalok minél jobban megismerjék Győrt, ezért szeretnénk csatlakozni a jövőre esedékes programokhoz Győr várossá válásának 750. évfordulója alkalmából” – jelezte az elnök. Hogy ezt mennyire komolyan gondolják, az is mutatja, hogy Bangha Benjámin személyében Győr 750 koordinációért felelős elnökségi biztost is kineveztek, workshopokat, sőt, online kurzusokat is tartanak a témában.

Boncsarovszky Péter hozzátette, abban is egyetértenek dr. Dézsi Csaba Andrással, hogy a korosztály Győrrel kapcsolatos ismereteit szélesíteni kell, ezért városismereti programok indítását is tervezik. Az elnök a polgármester számára is kedves húrokat pendített meg, amikor azt javasolta, hogy a város segítse a fiatalokból álló iskolai zenekarokat. Válaszul a városvezető elmondta, terveznek olyan helyszínt, ahol rendszeres gyakorlási és fellépési lehetőséget kapnak a feltörekvő győri együttesek, ahogy az I. Győri Barock Zenebona egyik célja is az volt, hogy lehetőséget kapjanak a tehetséges helyi formációk.

A város és a VDF vezetője a diákokat megszólító új kommunikációs felületekről és lehetőségekről is beszélt. Egyetértettek abban, hogy az eddigieknél intenzívebb kommunikációval kell megszólítani a fiatalokat, a saját nyelvükön kell szólni hozzájuk és érdekeltté tenni őket abban, hogy gondolkozzanak a várost érintő kérdésekről, vegyenek részt Győr jövőjének alakításában, hiszen a város hosszú távú fejlesztése végső soron értük történik.

A polgármester a megbeszélésen leszögezte, a cél, hogy mindez ne csak értük, de velük együtt is történjen.

A cikk Győr Megyei Jogú Város támogatásával jött létre.