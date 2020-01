Győrben és Sopronban is új hőmérsékleti rekord született tavaly

A tavalyi évben az éves átlaghőmérséklet 1,9–2,3 fokkal volt magasabb Győr-Moson-Sopronban a sokévi átlagnál.

Mindkét megyei jogú városban új hőmérsékleti rekord született 2019-ben, tudtuk meg Kiss Mártontól, az Országos Meteorológiai Szolgálat sopron-kurucdombi állomásának munkatársától. Sopronban 12,4, Győrben 12,5 fok volt az átlagos hőmérséklet tavaly, megelőzve ezzel a szintén melegrekordot hozó 2018-at (lásd grafikánkat). Május kivételével minden hónap melegebb volt az átlagnál.

Keletebbre kevés csapadék

Míg igazán hideg nap alig akadt, addig bőven jutott hőségnapból. A megye nyugati felében tavaly átlagos mennyiségű csapadék esett, viszont ez keleten jóval elmaradt a sokévestől – a helyzet pedig még rosszabb lett volna a novemberi és december eleji esők nélkül. Ha esett, akkor is gyakran egy-egy foltban, felhőszakadás-szerűen, ritka vendég volt az áztató eső.

A sokévi átlag felett

Kiss Márton tájékoztatása szerint a tavalyi évben az éves átlaghőmérséklet 1,9–2,3 fokkal volt magasabb Győr-Moson-Sopronban a sokévi (1981–2010) átlagnál. A standard mérések kezdete óta (Győr: 1901, Sopron: 1856) mindenütt a legmelegebb lett az elmúlt év. Februárban és júniusban a pozitív anomália megközelítette a négy fokot.

Hová tűntek a hideg, téli napok?

A fagyos napok száma Sopronban 54, Győrben 65 nap volt, ez mintegy 30–40 nappal kevesebb a megszokottnál. A téli napok száma – amikor nappal sem emelkedik fagypont fölé a hőmérséklet – elenyésző volt: Sopronban hét, Győrben mindössze három ilyen nap volt.

Ezzel szemben a nyári napok száma, amikor 25 fok fölé emelkedett a hőmérséklet, Sopronban 88, Győrben 97 volt, a 30 fokot elérő vagy meghaladó hőmérsékletű, úgynevezett hőségnapok száma Sopronban 37, Győrben 41 volt. Ezek az értékek legalább 10–15 nappal magasabbak a megszokottnál. Zord nap, azaz –10 fok alatti hőmérséklet egyik nagyvárosban sem fordult elő, Győrben január 23-án volt a leghidegebb –8,4 fokkal, Sopronban január 22-én –7,8 fokkal. A legmagasabb hőmérsékletet mindkét városban július elsején jegyeztük, Győrben 36,4, Sopronban 36,2 fokkal.

A csapadék tekintetében a megye nyugati részén nagyjából átlagközeli, míg keleti felén jóval átlag alatti mennyiségeket összegeztünk. Sopronban 623,1 milliméter volt az éves csapadék, ez mindössze 15,9 milliméterrel kevesebb az átlagnál, míg Győrben már jóval nagyobb negatív eltérés adódott: 71,9 milliméter. Az összképet a novemberi és december eleji esők szépítették, hiszen például Győrben november elsejéig mindössze 335 milliméteren állt az éves mérleg. Győrben a 12 hónapból 8 volt szárazabb a megszokottnál, Sopronban ugyanez az adat 9. Május volt az egyedüli hónap, amikor szinte az egész megyében 100 milliméter feletti havi csapadékot rögzítettünk, ebben az egy hónapban esett le az éves csapadékmennyiség 20–25 százaléka. Ezután a nyári hónapok szinte alig hoztak csapadékot. Győrben egész nyáron csupán két olyan nap volt, amikor 10 millimétert elérő áztató eső esett, az is csupán augusztusban.

– Hóban is igen szegény volt az elmúlt év – tette hozzá Kiss Márton meteorológus.

– Sopronban tizenöt, Győrben tizenhárom napon borította legalább egy centit elérő hó a talajt, ennek is nagy része januárban. Ezzel szemben a zivataros napok száma kissé átlag feletti volt. Sopronban 27, Győrben 26 napon jegyeztünk fel mennydörgést. A legtöbbet júliusban, ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy a zivatarokat alig kísérte nagyobb területen csapadék: egy-egy foltban ugyan felhőszakadásszerű esővel érkezett, ám a megye legnagyobb része a nyári zivatarok idején is száraz maradt.

Havi rekordok

Sopronban bővelkedett csapadékban május (153,9), második lett november (78,5), majd szeptember (67,7), július (50,7), augusztus (49,7) és június (42) következett. A sor végén február áll 9,3 milliméterrel. Győrben májusban esett a legtöbb csapadék (111,4), majd november (79,3), december (62), augusztus (48,8) jött a sorban. Márciusban (12,7) és februárban (13,7) alig esett. Sopronban és Győrben is a június volt a legmelegebb (23,3 és 23,2 fokkal), augusztus (22,9–22,8) és július (22,6–22,6) előtt, míg januárban csak 0,5 (Sopron), illetve 0,1 fok volt (Győr) az átlagos hőmérséklet.

Sok napsütés

215,1 órával volt több a megszokottnál a napfénytartam Sopronban, összesen 2058,1 óra. A legtöbb napsütést (320 órát) júniusban rögzítették a mérőműszerek, a legkevesebbet (63 órát) pedig a ködös novemberben.