Győr-Moson-Sopron megyében 8,5 milliárdból több mint ezerrel nő a bölcsődei férőhelyek száma 2021-ig

Tavaly nyáron a kormány jelentősen emelte az új bölcsődei férőhelyek létrehozására szánt keretösszeget. Így 95 milliárd forintból 7700 férőhely jöhet létre országszerte. Ami biztos: országosan a legtöbb új bölcsődei helyet szűkebb pátriánkban alakítják ki. A kunszigeti Tündérkert bölcsit várhatóan idén ősz közepén már gyerekzsivaj tölti be.

Elnyert pályázat

Kásler Miklós az emberi erőforrások minisztere 2019 júliusában azt közölte: „az európai uniós forrásból megvalósuló pályázaton elnyert összeg új épületek építése mellett felhasználható már meglévő bölcsődék korszerűsítésére, bővítésére is, ha ez a férőhelyek gyarapodásával is jár, valamint eddig más célra használt épületek bölcsődévé alakítására is. A pályázaton hagyományos, családi és mini bölcsődei férőhelyek kialakítását is támogatják”.

Ne legyen városi kiváltság a bölcsi

Egy éve is egyértelmű volt, hogy a fejlesztésből a nyugat-magyarországi megyék „jönnek ki” a legjobban. Akkori prognózisok szerint Győr-Moson-Sopron megyében legalább 780 új bölcsődei férőhelyet alakítanak ki. „Megyénkben 8,5 milliárd forintból még több, körülbelül ezer új bölcsődei férőhely szolgálja majd a családokat.

A beruházások 2021-ig elkészülhetnek a megyei településfejlesztési keretből az alacsony lélekszámú településeken is, ha van igény a bölcsődére. Bár lesznek bölcsődei beruházások Mosonmagyaróváron és Kapuváron is, a fő célunk az, hogy a bölcsőde ne csak a városok kiváltsága legyen a jövőben” – mondta lapunknak Németh Zoltán. A Győr-Moson-Sopron megyei önkormányzat elnöke hozzátette: az említetteken kívül a megyei jogú városok külön saját bölcsőde fejlesztéseket is végeznek.

Javuljanak az életfeltételek

A kunszigeti Tündérkert bölcsőde bokrétaünnepségén – ezt hagyományosan akkor tartják, amikor az új épület legmagasabb részét is felhúzták a szakemberek – részt vett Dr. Nagy István agrárminiszter, a térség országgyűlési képviselője is. „A település polgármestere nagyot küzdött azért, hogy a jövő generációnak biztosan legyen bölcsődei férőhely Kunszigeten. Az itteni beruházásra mindenképp szükség van, hisz törekvésünk, hogy adott település gazdasági fejlődésével egyenesen arányosan emelkedjenek az életfeltételek. Legyen szó az egészségügyről, az oktatásról vagy a szociális szféráról” – közölte Dr. Nagy István.

A térség országgyűlési képviselője hozzátette: „a kormány elkötelezett abban is, hogy a gyerek- és munkavállalás között sikerüljön megtalálni a középutat. Így mindenki, a munkavállalók és a munkaadók is jól járjanak. Ehhez az egyik alapfeltétel a bölcsődei férőhelyek számának emelése”. Az ünnepségen elhangzott: Győr-Moson-Sopron megyében jelentős a munkaerőhiány. Vannak olyan cégek, ahol az is előrelépés, ha egyetlen édesanya újra munkába áll, mivel kicsinyét jó helyen tudhatja a bölcsiben.

Bő fél év alatt kész lehet

A kunszigeti Tündérkert bölcsőde építése 250 millió forintba kerül, az intézmény alapkő-letétele idén márciusban történt, a tervek szerint pedig októberben már át is adják. Ha megvalósul ez a forgatókönyv, szinte rekordidő alatt népesítheti be az épületet a gyerekzsivaj.

28 gyerkőcnek lesz férőhely az új bölcsiben, míg Kunsziget első bölcsijében, a Manóvárban jelenleg 7 kicsi felügyeletét biztosítják. A település ovijába 70 gyerkőc jár. Az intézmények együttes kapacitása meg fogja oldani a helyhiányt.

Új közösségi tér az iskolaudvaron

Pénteken másik örömteli esemény is történt Kunszigeten: átadták a helyi általános iskola 20 millió forintból megszépült udvarát. Többek közt füveskert, dísznövények, virágok, kosárlabdapalánk, futópálya, műfüves borítás szolgálja ezentúl a gyerekek kikapcsolódását a tanórákon és azon kívül.