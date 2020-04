Győr cigányvajdája a járványról és az összefogás fontosságáról – együtt tolni a szekeret

A koronavírus egyik veszélyeztetett csoportja Európában a többnyire mélyszegénységben élő cigányok, figyelmeztetnek szakértők. A megyei cigányság jelentős részének alig van tartaléka, érthetően a járványtól és a kenyérvesztéstől is félnek. Lakatos Gyula „Bercivel”, Győr cigányvajdájával a szerdai Nemzetközi Roma Nap alkalmából beszélgettünk a vészterhes időkről.

Négy generáció együtt

Az idősek, a valamilyen alapbetegséggel rendelkezők és az egészségügyi dolgozók után a leginkább rizikós kisebbség a cigányság a járványban. Megyénkben sem ritka, hogy két-három, sőt, akár négy generációnyi cigány ember él együtt kis lakásokban, házakban, egy-két szobában. A zsúfoltság mellett gyakran az alapvető higiéniás feltételek sem biztosítottak otthonaikban.

Ez nem gyerekjáték

„Megijedtek a járványtól. Nincs csoportosulás az utcákon, alig van élet Újvárosban. A jelentős többség visszavonult a vackába, s ott várja, hogy véget érjenek a nehéz napok. Remélem, most kivételesen elmaradnak a nagy, akár harminc fős családi összejövetelek húsvétkor” – utalt Lakatos Berci, Győr vajdája a cigányok összetartására, vallásosságára.

„Megszámolni sem tudom, hogy hány embernek – nem csak cigányoknak, magyaroknak is – mondtam, hogy vegye komolyan a járványt, ez nem gyerekjáték. Úgy látom, a többség megértette, hogy szót kell fogadni a járványügyi szakembereknek, be kell tartani a kijárási korlátozást. Amiben hiányérzetem van, hogy lehetne nagyobb az összetartás, nem most van az ideje a politikai széthúzásnak. Tudom, óriási a nyomás, mindenki félti a családja megélhetését. Mégis vallom: együtt sokkal erősebbek vagyunk, közösen hamarabb kitoljuk a megbicsaklott szekeret a gödörből” – folytatta Győr cigányvajdája.

Kincs a munka

„A járványtól vagy a kenyérvesztéstől félnek jobban a cigányok?” – kérdeztük Lakatos Bercit. „Racionálisan, ésszerűen kell dönteni. Mi a legfontosabb? Szerintem az emberélet. Minden egyes életért küzdeni kell a végsőkig. Így is kevesen vagyunk, ne fogyjon még inkább a magyarság. Ha huzamosabb ideig vegetálunk a járvány miatt, a félelem könnyen átcsaphat letargiába vagy pánikba.

A tömeges munkanélküliség borzalmas lenne most, amikor hazánk gazdasága talpra állt és évek óta jól teljesít. Bízom benne, minden magyarnak és cigánynak adnak munkát diszkrimináció nélkül, aki önhibáján kívül, a vírus miatt veszíti el az állását, hogy a családját eltarthassa” – hallottuk. A cigányság hatványozottan nehéz helyzetben van. A hagyományos cigány szakmák kihaltak, az űrt kétkezi munkával töltik be békeidőben is. A kereskedő cigányok sincsenek könnyű helyzetben – Lakatos Berci is piacozott 35 évig – a szerk. –, hisz kevesebbet költünk és alig akadnak vásárok.

Aki tud, segítsen

„Vásároljon, aki tud és lökje a gazdaságot így. Kérem a jómódú cigányokat, az empatikus, gazdag magyarokat, hogy álljanak elesett embertársaik mellé. Ne pénzzel, hanem tartós élelmiszerek, higiéniai termékek vásárlásával, osztásával segítsenek.

Már csak rövid ideig kell kitartanunk, a tudomány soha ilyen fejlett szinten nem állt. A tudósok rövid időn belül felfedezik a koronavírus ellenszerét. Hinnünk kell ebben” – zárta Lakatos Berci, Győr cigányvajdája.