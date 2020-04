Gyógyító munkája elismeréseként tüntették ki dr. Nagy Sándort

A Magyar Érdemrend lovagkeresztje polgári tagozata kitüntetését adományozta dr. Nagy Sándornak, a Széchenyi István Egyetem Egészség- és Sporttudományi Kara dékánjának a köztársasági elnök. A győri Petz-kórház szülész-nőgyógyász főorvosának ezekben az embert próbáló időkben új lendületet ad az elismerés.

„Szülész-nőgyógyászként alapvető elvárás velem szemben a lovagias viselkedés, a nők egészségének szolgálata. Ki más tudná jobban védelmezni és betartani a lovagi elvrendszert, mint az, aki nőkkel foglalkozik, a családok, a gyermekek boldogságáért dolgozik minden nap? Kötelességem úgy tevékenykedni, hogy ezt a címet megszolgáljam a későbbiekben is” – mondta mosolyogva, de elhivatottan dr. Nagy Sándor, a Széchenyi István Egyetem Egészség- és Sporttudományi Karának dékánja, a győri Petz Aladár Megyei Oktató Kórház Szülészeti és Nőgyógyászati Osztályának osztályvezető főorvosa, akinek a Magyar Érdemrend lovagkeresztje polgári tagozata kitüntetést adományozta Áder János köztársasági elnök nemzeti ünnepünk alkalmából.

Dr. Nagy Sándor szülész-nőgyógyász szakorvos, klinikai genetikus az indoklás szerint a fogantatási nehézséggel küzdő nők érdekében végzett magas színvonalú, példaértékű gyógyítómunkája elismeréseként részesült a rangos elismeréseben.

„Arra vagyok a legbüszkébb, hogy a klinikai genetika és a magzati ultrahang-diagnosztika területén sikerült folytatni azokat a hagyományokat, melyeket neves gyermekgyógyász és szülész elődeim e tudományterületen megteremtettek. Ez jelentette az alapot ahhoz, hogy a jelenlegi magas színvonalú perinatológiai ellátást biztosítani tudjuk. Munkatársaimmal és a társszakmákkal együtt – a több évtizedes múltra visszatekintő citogenetikai laboratóriummal karöltve – sikerült a veleszületett fejlődési rendellenességek, kromoszómahibák hatékony szűrését és magas színvonalú magzati ultrahang-diagnosztika biztosítását megvalósítani. Mindezek eredményesen szolgálják a várandósok és az új generáció egészségét. Büszkeség ez, mert nemcsak ahhoz járul hozzá, hogy a magzati rendellenességeket idejekorán felismerjük, hanem ahhoz is, hogy folyamatosan javuljanak a munkánkat jellemző, szülészeti statisztikai mutatók. Ez a mai világban rendkívül fontos” – magyarázta az egyetemi docens, akit az elismerés váratlan híre ugyan meglepett, de elmondása szerint kitüntetésétől függetlenül minden nap ugyanúgy lép be a szülészetre.

Kérdésünkre elárulta, utána kellett néznie, mit is jelent ez a cím, aminek március idusa óta a birtokosa lehet. „Korábban nem tudtam, hogy ez az állami kitüntetések legmagasabb rendjének egyik osztálya. Nagy öröm mindenki számára, ha munkáját elismerik, de kitüntető jutalom az, ha ezt a köztársasági elnök kézfogásával is megerősíti. Különösen ezekben az embert próbáló időkben számít rendkívül sokat egy ilyen elismerés. Osztályvezetőként több száz kolléga munkáját kell, hogy támogassam, és ez a koordináló feladat néha próbára tesz, de ha ilyen lelki támaszt kapok, amely megerősíti azt, hogy eddig jó irányba haladtam, az még hosszú-hosszú időre erőt és lendületet ad” – utalt a koronavírus-járványra, amely nemcsak osztályvezetőként, hanem dékánként is kihívások elé állítja.

A járvány idején az egészségügyi hivatást választók számára – a távoktatásra való átállás mellett – plusz kihívást jelent, hogy a tanulás mellett közülük sokan önkéntes segítőként vesznek részt a betegellátásban, illetve támogatják azokat az ellátó központokat, ahol a járványügyi helyzet most erőn felüli teljesítést kíván minden munkatárstól.

Hangsúlyozta, soha nem volt még ilyen fontos a képzett egészségügyi szakdolgozók utánpótlása, mint manapság. „A Széchenyi-egyetem Egészség- és Sporttudományi Karán, illetve a Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakgimnázium és Szakközépiskolában végzett oktatói munka olyan tudást biztosít az ide jelentkező, elhivatott diákok számára, amellyel bárhol a világon boldogulhatnak. A legnagyobb öröm számomra, hogy tanulóink létszáma évek óta növekszik. Emellett még mindig óriási a kereslet az egészségügyben elhelyezkedő, felső- és középfokú szakdolgozók iránt: a jelenleg végzetteknél kétszer annyian is könnyedén el tudnának helyezkedni oklevelük megszerzését követően. Mi készen állunk az ő oktatásukra is” – emelte ki dr. Nagy Sándor.