Gyilkosság Kapuváron – A fojtogató pere: helyszíni felvételeket is levetítették a bíróságon – fotók

Bizonyítással folytatódott szerdán annak a 34 éves kapuvári férfinak a tárgyalása, aki 2018 júliusában feltehetően dróttal vagy bálamadzaggal fojtogatta volt szerelmét, s a lány pár napra rá elhunyt a soproni kórházban. Ítélet még mindig nem született, mert több hiányosságot is tartalmaznak a rendőrségi jegyzőkönyvek.

Folytatódott a kapuvári fojtogató tárgyalása a Győri Törvényszéken, ahol a délelőtt folyamán tanúként idézte a bíróság a vádlott szüleit is. B. G. édesapja élt mentelmi jogával, nem válaszolt kérdésekre. A férfi édesanyja tanúvallomást tett, de többször rosszul lett, nagyon megviselte az elmúlt másfél év, szünetet is elrendeltek emiatt. „Erőt gyűjtök, folytassuk!” – mondta.

Délután a helyszíni szemléken készült videókat, fotókat és jegyzőkönyveket is ismertették. A képek között több olyan kórházban készült felvételt is megmutattak, amin a fojtogatott lány sérülései láthatók.

B. G. nem bírta végignézni, lehajtott fejjel hallgatta a felvételek kiértékelését. Több fotó is készült a lehetséges fojtóeszközökről, melyekből kettőt a vádlott magával vitt, majd elrejtett a bűncselekmény után. Letartóztatásakor elárulta ezek hollétét, amit a nyomozók rögzítettek, de az ügyész szerint nem elég alaposan. Azt csak a fotók bizonyítják, a jegyzőkönyv nem, hogy egy fekete női hajgumi van a drótba akadva. A bíró kinyitotta a bizonyítékot tartalmazó borítékot, amiben a drótra tekeredett hajgumi is látható volt. A sértett édesapja megállapította, hogy lánya is mindig hasonlót hordott.

B. G. többször beismerte tettét, amit sajnál, de mint mondta, hirtelen felindulásból tette.

A sértett édesanyja úgy nyilatkozott lapunknak:

Ha valaki békülni megy a másikhoz, nem dróttal, hanem virágcsokorral vagy édességgel megy.

Illetve hivatkozott a vádlott első vallomására, amiben azt mondta: ha Marcsi nem békül ki vele, megöli. A tárgyalás egy hét múlva folytatódik, meghallgatják azokat a rendőröket, akik a helyszíni szemlét készítették, hogy tisztázzák az eltéréseket.