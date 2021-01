Gyermekmosoly – Rekordszámú szavazattal nyerte meg a pályázatot Simon Bence

Rekordszámú, 2519 szavazattal nyerte meg Simon Bence a Kisalföld 2020-as Gyermekmosoly pályázatát. A nemeskéri kisfiú sikeréért sokan fogtak össze.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

A megye legtündéribb gyermekeit kerestük, azt kérve a szülőktől, hogy ha elkaptak egy huncut mosolyt, küldjék be a felvételt. Az online fordulóban két korosztályban lehetett szavazni. Bencéért összefogott egész Nemeskér és a környező falvak is.

– Kisfiunk koraszülött volt, ikertestvérével együtt 29. hétre született, 1440 grammal és 39 centivel – mondta el az édesanya, Ajkai Bernadett. – Bence most kilenc és fél hónapos, gyönyörűen fejlődik, életvidám, boldog kisfiú. Kitölti az életünket így is, hogy egyedül maradt. A másik gyermekünket, Márkot sajnos elvesztettük, pedig az ő fejlődése is szépen indult. Lombikprogramban vettünk részt, a szülést követően hét hétig maradtunk a szombathelyi kórházban, amíg megerősödtek a kicsik – folytatta az anyuka.

Nagyon várták a kicsiket, és az egész falu szurkolt nekik. Eleinte minden csodálatosan alakult, aztán egyszer csak jött a baj a kis Márkkal.

– A környéken mindenki tudott az örömünkről, aztán a tragédiánkról is. Úgy gondolom, ezért támogattak ennyien, és adták a szavazatukat Bencére. Nemeskéren szinte mindenki kitöltötte a szelvényt, amikor beküldtem a fotót a versenyre. Lövőről és Rábapordányból is rengeteg szavazatot kaptunk, mindenkinek nagyon köszönjük – mondta meghatódva az édesanya, aki arról is beszélt, miért küldte be kisfia fényképét a pályázatra. – Azért neveztem be Bencét, hogy ha megnyeri a versenyt, ott fent a testvére is büszke lehessen rá.