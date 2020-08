Gyermekfelügyeletet biztosít az egyetemi polgároknak a Széchenyi István Egyetem

Újabb családbarát lehetőséget, augusztus végi gyermekfelügyeletet kínál az egyetemi polgároknak a Széchenyi István Egyetem a „Book-kanj ránk!” hét keretében.

Gyermekfelügyeletet biztosító tábort indít augusztus utolsó hetében a Családbarát Munkahely Tanúsító Védjegy bronz fokozatát elnyert Széchenyi István Egyetem a könyvtárának INNO-SHARE épületében, ahová az egyetemi polgárok 5–10 éves csemetéit várják. A „Book-kanj ránk!” héten az Egyetemi Könyvtár és az Egyetemi Szakszervezet szervezésében korosztályukhoz és érdeklődésükhöz illeszkedő érdekes és hasznos programokban lesz részük a táborozóknak.

„Ez egy olyan hét lesz, amikor azt mondhatjuk a kicsiknek, együtt mehetünk az egyetemre. A táborral szeretnénk segíteni azokat a kollégáinkat, akiknek meg kell oldaniuk a munkába járást, de nem tudják a családtagokra bízni gyermekeiket. Mindemellett a program, amelyet egész hétre vagy akár csak egy napra is igénybe vehetnek, lehetőséget biztosít arra is, hogy különböző területeken dolgozó munkatársaink kapcsolatot teremtsenek egymással.

– Én biztosan hozom az unokáimat” – mondta el érdeklődésünkre Némethné Farkas Kata, a Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete egyetemi alapszervezetének titkára. Hozzátette, ezzel egy újabb olyan folyamat indul el az intézményben, amely a családokat támogatja az egyetemhez méltó tartalmas elemekkel, lelkes, kiváló szakemberekkel.

– Fontos, hogy az egyetem egyes szervezeti egységeiben dolgozók ismerjék egymást, és összefogjanak, összetartva közösen tegyenek egy jó cél érdekében. Ez történik most is. Amellett, hogy a táborral segítséget nyújtunk az egyetemi polgároknak, családoknak, hallgatóknak, hagyományt is szeretnénk teremteni ezzel a közös kezdeményezéssel – hangsúlyozta Tóth Csilla, az Egyetemi Könyvtár megbízott igazgatója.

A szervezők szerint a program legfontosabb eleme ezek mellett az, hogy a gyermekekkel megismertessék a Széchenyi István Egyetem sokszínű világát azért, hogy az intézményre ne csak a tanulás színtereként vagy szülők, nagyszülők munkahelyeként, hanem egy olyan közösségi térként gondoljanak, amelyben jól érzik magukat, ahonnan élményekkel térhetnek haza. A tábor megálmodói abban bíznak, hogy a gyerekek később szeretettel visszagondolva ezekre a napokra bátran felvételiznek majd a Széchenyi István Egyetemre.