Gyémántdíjat hozott a Tüdőlebeny

Rendezvény, esemény kategóriában az I. Tüdőlebeny Futóversennyel a Magyar Városmarketing Díj pályázatán Lébény rangos elismerést ért el. A díjazott programot október tizenhetedikén – ha a pandémia engedi – újból megszervezik.

Hatodszor hirdették meg idén a Magyar Városmarketing Díj pályázatát, melynek nyerteseit a napokban díjazták. Idén 107 nevezés érkezett 24 várostól, amelyek 5 kategóriában nevezhettek. Ezúttal is a „rendezvény, esemény” kategóriában neveztek a legtöbben, összesen 38-an. Az elismert szakemberekből álló zsűri a pályamunkákat a megalapozott tervezés, a kreativitás, a szakszerű megvalósítás, a kitűzött célok elérését jelentő hatásosság és a források célszerű felhasználását jelentő hatékonyság szempontjai alapján értékelte. Idén 83 városmarketing-gyémántot adtak át a szervezők, köztük Lébénynek is.

2016 óta sikerrel

– Az első pályázatunkat 2016-ban adtuk be, azóta minden évben összeállítunk egy-egy anyagot és beküldjük a Magyar Marketing Szövetséghez. Az itteni pályázók között mi bolháknak számítunk, hiszen itt fővárosi kerületek, megyei jogú városok is versenybe szállnak. De a szakmai zsűri nem ezt nézi, hanem a marketingaktivitás eredetiségét, a háttérmunkát és persze a sikereket. Itt nincs mellébeszéd. Ha valaki gyémántdíjat kap, akkor az egzakt módon megállapítva jó, sőt, szerényen mondom: kiváló – tudtuk meg Kovács Gábor lébényi polgármestertől.

A megye legifjabb városának vezetője úgy véli, egy települési marketingprogram tud nagyon szubjektív lenni. Ebben a pályázatban viszont őszinte és szakmai véleményeket kapnak, ezért is neveznek négy éve töretlenül.

Jó úton járnak

– Azt mondhatom, hogy az elhozott díjak alapján jó úton járunk. Minőségi településmarketing-munka folyik Lébényben. És erre most már objektív bizonyítékaink vannak. Hálás vagyok ezért az e területen dolgozó kollégáimnak – emelte ki a településvezető.

Idén a lébényieknek a sikert az I. Tüdőlebeny Futóverseny hozta el. Ennek egyik érdekessége maga a neve. Kovács Gábor szerint a másik meg az, hogy a szervezés és a lebonyolítás kapcsán a profizmus tekintetében száz százalékra törekednek.

Idén is megszervezik

– Mint a nagyok. Mint egy budapesti futóversenyen, olyan időmérő eszközöket alkalmazunk, és megadjuk a módját a díjazásnak is. És ne feledjük, a rajt-cél helyszín a román kori templom mellett van: garantáltan emlékezetes lesz ez minden indulónak. Többen kérdezik, idén is lesz-e verseny. Hacsak a pandémia közbe nem szól, igen, október 17-re tervezzük. Rajtunk nem fog múlni… – búcsúzott Kovács Gábor.

Említésre méltó, hogy tavaly a város imázsfilmje és a méhnyakrák elleni Mályvavirág rendezvény hozott gyémántdíjat Lébénynek.