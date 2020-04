Gólyahír – Két egyetemi babát köszönthetünk Győrben

Bognár Ábel és Teschner Elina békés mosolya az igazi tavaszi napsütést jelenti a két egészséges kisbaba családjának. Születésük hírét örömmel osztotta meg az egyetemi polgárokkal Némethné Farkas Kata központvezető, aki a Széchenyi István Egyetem családbarát intézkedéseiről is beszámolt. Az ilyen embert próbáló időkben jól esnek ezek a hírek.

Nem véletlenül lobogott a Széchenyi István Egyetem campusán a gólyás zászló az elmúlt hetekben: két egyetemi baba is világra jött az utóbbi időben. „Az újszülöttek a mi babáink is, az egyetem babái, akikre büszke az intézmény minden tagja” – mondta mosolyogva Némethné Farkas Kata a Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete egyetemi alapszervezetének titkára, a Felnőttképzési Központ vezetője.

„Örömmel tudatjuk, hogy 2020.03.08-án 03.40-kor megszületett kisfiúnk, Bognár Ábel 3940 grammal és 53 centiméterrel. Apuka, anyuka és baba is nagyon jól vannak, Ábel szépen gyarapodik és fejlődik, nagyon aktív baba, szeret hajnalban bulizni, de csakis szülői társaságban” – üzenték a boldog szülők, Németh Melinda – a Kancellári Hivatal munkatársa – és férje Bognár András.

Dr. Teschner Gergely, a Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar adjunktusa pedig kislánya üdvözletét tolmácsolhatja.

„Teschner Elina vagyok, Győrben 2019.10.21-én kicsit sietősen jöttem a világra. 1100 grammos súlyom elég picinek bizonyult, de mára már négy kilogramm lettem. Azt mondják, igazi HŐS vagyok. Mindig jól viselkedem, és már lesem el a csibészséget tesóimtól. Általában apa és anya is jól viselkedik” – adta hírül a büszke édesapa.

Némethné Farkas Katától, a szakszervezet titkárától pedig megtudtuk, amikor elhárul a járvány miatti veszélyhelyzet, és minden visszaállhat a megszokott kerékvágásba, változik a gólyahírek bejelentésének módja.

„Azt tervezzük, hogy a mára elhasználódott zászlókat kicseréljük, és ezeket aztán az új tudástér üvegfolyósóján helyezzük el. A lobogók így védett és központi helyre kerülnek az örömhír bejelentésének idejére. Az újdonsült szülőket bevonva továbbra is – az ehhez hasonló – cikkekben számolunk be a jó hírről minden baba érkezésekor. A szakszervezet tagjainak jó kívánságaink mellett pedig még kelengyecsomaggal is kedveskedünk, a kérelmezőknek pedig családalapítási támogatást is tudunk nyújtani” – tájékoztatott a lehetőségekről Némethné Farkas Kata, aki mindig örömmel hívja fel a figyelmet azokra a szülőkre, akik gyermekekkel gazdagítják az egyetemi társadalmat.

A Széchenyi István Egyetem szakszervezetének érdekvédelmi tevékenysége kiegészül szociális, támogató munkával, illetve számos programjuk szerveződik a hagyományos emberi és családi értékekre való odafigyelés köré. „Mindig hangsúlyt fektetünk arra, hogy a megváltozott élethelyzetbe került kollégákkal törődjünk úgy, hogy nem a megváltozott helyzetre hívjuk fel a figyelmet, hanem arra: senkit sem hagyunk egyedül” – emelte ki a titkár. Jó példa erre legutóbbi kezdeményezésük is, amellyel biztosítják, hogy az intézmény 65 év feletti aktív és nyugdíjas, Győr és Mosonmagyaróvár közigazgatási területén élő munkatársai és párjaik a rendkívüli veszélyhelyzet idején naponta meleg főételhez jussanak.