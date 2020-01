Géber József: Több parkolót, több zöldet!

„Akkor – magától – szűnik a vihar, Akkor – magától – minden elcsitul, Akkor – magától – éled a remény. [...] Ez a magától: ez a Kegyelem.” (Reményik Sándor: Kegyelem) Fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy CSÉPE BÉLA tanár 2020. január 11-én, 83 éves korában, türelemmel viselt szenvedés után elhunyt. Búcsúztatása Szanyban 2020. január 18-án 11 órakor lesz a római katolikus templomban. Drága halottunkat végakarata szerint szülőhelyén, Csongrádon, a köztemetőben helyezzük végső nyugalomra 2020. január 21-én 13 órakor. Emlékét el nem múló szeretettel őrizzük. A gyászoló család

„Csak az idő múlik, feledni nem lehet, kinek élete jóság volt és szeretet.” Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett édesanyám, testvérem és rokonunk, SZABÓ JÓZSEFNÉ szül. Karakai Zsuzsanna életének 66. évében elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása január 18-án, szombaton 14 órakor lesz a szanyi Dózsa utcai temetőben. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban velünk éreznek. Gyászoló család

„Csendben állok, emlékezem... Nem halt Ő meg, még mindig él nekem... Messze ment, hát el nem érhetem. Élte úgy múlt el, mint egy pillanat, de emléke szívünkben örökre megmarad.” Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy PÁPAI ISTVÁN életének 72. évében váratlanul elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2020. január 20-án, hétfőn 12 órakor lesz a győrszentiváni új temetőben. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család

„Elcsitult a szív, mely értünk dobogott, pihen a kéz, mely értünk dolgozott. Számunkra te sosem leszel halott, örökké élni fogsz, mint a csillagok.” Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett édesanyánk, nagymamánk, testvérem, dédnagymamánk és rokonunk, SZABÓ LÁSZLÓNÉ szül. Horváth Ágnes életének 87. évében elhunyt. Temetése 2020. január 18-án, szombaton 13 órakor lesz a mosonszolnoki temetőben. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban velünk éreznek. Gyászoló család

Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy FARKAS JÓZSEF életének 68. évében csendesen elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatója 2020. január 18-án, szombaton 13.15 órakor lesz az undi templomban, majd temetésére a helyi temetőben 14 órakor kerül sor. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. Gyászoló rokonság

Szomorú szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették Édesapánkat, Nagypapánkat és Dédnagypapámat, KRIVÁN MIKLÓS okleveles vegyészmérnököt hogy 2020. január 4-én, földi útjának 87. esztendejében itt hagyott bennünket. A győr-nádorvárosi köztemető régi ravatalozójában 2020. január 20-án, hétfőn 14 órakor polgári szertartás keretében emlékezünk Rá, majd ezt követően kísérjük hamvait végső nyughelyére. Szívünkben tovább él! Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és bánatunkban velünk éreznek. A személyes részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. A Gyászoló Család

Fájó szívvel emlékezünk HORVÁTH MIKLÓSNÉ Máj Mária volt pannonhalmi lakos halálának 6. évfordulójára. ,,A múló évek nem felednek, nem halványul emléked, mert a szeretet amit adtál, egy életre emlékeztet Rád. Örökké szerető gyermekeid

Fájó szívvel emlékezünk HORVÁTH TIBOR halálának 1. évfordulójára! Addig vagy boldog, míg van , aki szeret, aki a bajban is megfogja a kezed. És hogy milyen fontos is neked, csak akkor tudod ha már nincs veled. Fájni kell a szívnek ha igazán szeret, mert fájdalom nélkül szeretni nem lehet. Az igazit megismerni egy perc is elég, de őt elfelejteni egy élet is kevés. Szerető feleséged, lányaid, vejeid és az 5 unoka akik imádtak téged.

Fájdalommal tudatom, hogy férjem, KOVÁCS JÓZSEF kisbácsai lakos váratlanul elhunyt. Temetése a győri Szent Imre-templom altemplomának urnakertjében megtörtént. Felesége: Éva

Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy keresztapám, STRAUSZ JÁNOS (Kapuvár, Pozsonyi utcai lakos) életének 79. évében váratlanul elhunyt. Temetése 2020. január 17-én, pénteken 13.30 órakor lesz a kapuvári Szent Kereszt-temetőben. Előtte az engesztelő szentmise 13 órakor kezdődik a kápolnában. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Szerettei

Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy TREMMEL NÁNDORNÉ szül. Prajczer Irma életének 91. évében elhunyt. Temetése 2020. január 17-én, pénteken 13 órakor a soproni Szent Mihály-temetőben lesz. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és fájdalmunkban velünk éreznek. Gyászoló család

Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy NAGY LAJOS a Közmű és MVG nyugdíjasa életének 74. évében elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2020. január 17-én, pénteken 13 órakor lesz a győr-nádorvárosi köztemető új ravatalozójából. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család

Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy drága fiam, testvérem, sógorom és rokonunk, MAJLINGER JENŐ bősárkányi lakos életének 63. évében csendesen elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2020. január 18-án 13 órakor lesz a bősárkányi temetőben. Egyben köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útján elkísérik, és gyászunkban velünk éreznek. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett hozzátartozónk, SAS GYULA 86 éves korában elhunyt. Temetése 2020. január 21-én, kedden 13 órakor lesz a soproni Szent Mihály-temetőben. Gyászoló család

Örök fájdalommal emlékezünk ZSEBŐK OTTÓ matematika tanárra halálának 9. évfordulóján. ,, Eszembe jutnak az együtt töltött napok, fülembe újra megcsendül a hangod, szinte látom minden mozdulatod. Nem is tudhatod, mennyire fáj hiányod. (Ady E. ) Emléked őrizze béke és nyugalom Szerető családod