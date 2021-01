Gazdára lelt a mackó – Sopronban is gyűjtik az adományokat Burinda Zsombornak

Országszerte kihelyezett plüssállatokkal szeretnének adományt gyűjteni Burinda Zsombornak, hogy megkaphassa kétéves kora előtt az életmentő kezelést. A kezdeményezéshez soproniak is csatlakoztak és a Deák téren találtak is egy gazdikereső mackót.

Egyedülálló kezdeményezéssel szeretnék összegyűjteni a világ legdrágább kezelésének az árát a 14 hónapos Burinda Zsombornak, akinél gerincvelő-izomsorvadást diagnosztizáltak. A figyelmes járókelők olyan plüssállatokra bukkanhatnak országszerte, amik keresik az új gazdájukat, és a mellette található üzenettel szeretnének segítséget kérni a kisfiúnak. A soproniak is találkozhatnak a kedves kezdeményezéssel.

Az akcióban részt vevő mackóra lett figyelmes a 12 éves Papp Georgina a Deák téren. A kislány boldogan hazavitte, akkor még mit sem sejtett az üzenet tartalmáról. – A kislányom itthon mutatta, hogy talált egy mackót a városban, amin az az üzenet szerepelt:

„Nem elveszett vagyok! Rád vártam.”

Ekkor szembesültem azzal, hogy nem csak egy elhagyott játékról van szó. Úgy éreztem, le kell ülnünk beszélgetni. Elmondtam a lányomnak feketén-fehéren, hogy egy kisfiúnak szeretnének ezzel pénzt gyűjteni, aki egy borzasztó betegségben szenved, ha pedig nem kapja meg időben a kezelést, akkor végzetes is lehet – mondta a kislány anyukája, Sárdy Barbara.

Az édesanya nagyszerű kezdeményezésnek találja a „plüssterjesztést”, hiszen komoly témára hívja fel a figyelmet úgy, hogy a segítségkérés nem tolakodó. – Természetesen küldtünk pénzt Zsombor számlájára. A maci egyelőre még nálunk van, de biztosan folytatjuk a kezdeményezést, hogy mások is megtalálhassanak egy kis kedvencet és segíteni tudjanak vele a kisfiúnak. A kérdés még fennáll, hogy a megtalált plüsst rakjuk ki vagy egy újat – tette hozzá Sárdy Barbara, aki arról is beszámolt, hogy lányából csodás dolgot váltott ki az esemény. – Georgina, miután megértette, hogy a mackó mit jelképez, egyből elkezdte keresni a további lehetőségeket, hogyan lehetne még segíteni Zsombornak. Az, hogy kirakunk majd mi is egy játékot, az ő ötlete volt – fűzte hozzá az édesanya. Szerinte az akció arra is alkalmat ad, hogy megtanítsuk a gyermekeinknek a jótékonykodás fontosságát.

A plüssterjesztő akciót egyébként Schilling-Párhon Lili kezdeményezte Biatorbágyon, aki mindenképpen szeretett volna hozzájárulni Zsombor felépüléséhez. – A budai gyermekkórházban ismerkedtünk meg Lilivel, amikor ők diagnózisra vártak, mi pedig kezelésen voltunk ott. Szerencsére nekik az SMA-teszt negatív lett. A kapcsolatot továbbra is tartottuk, és időközben barátság alakult ki köztünk. Ő szeretett volna valahogyan segíteni Zsombinak, ezért indította el az üzenetes plüssök népszerűsítését. Akkor még nem is gondoltuk, hogy az egész országban el fog majd terjedni – számolt be az akció kezdeményezéséről a kazincbarcikai Burinda-Szűcs Szabina, Zsombor anyukája.

Aki szeretne csatlakozni a kezdeményezéshez, az keresse a közösségi oldalon a Plüssterjesztők Zsombiért SMA1 csoportot.