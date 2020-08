FS Online: szimulátorban szinte verhetetlen volt a Széchenyi István Egyetem csapata

Formula Student: lesz folytatás.

A Széchenyi István Egyetem szempontjából a lehető legjobban alakultak az FS Online szombati döntői: az Arrabona Racing Team belsőégésű kategóriában az előkelő 8. helyen végzett – a szimulátoros számokban különösen jó eredményt elérve –, a szervezők pedig egy sikeres rendezvényt zártak, remek nézettséggel. Aligha kérdéses, hogy lesz folytatás.

Szombaton zajlottak a Széchenyi István Egyetem által szervezett Formula Student Online verseny döntői. Az esemény mérföldkő volt a Formula Student világában, ugyanis ez volt az első igazán komplex, minden kategóriát felölelő virtuális rendezvény a sportágban – épp ezért hatalmas öröm a szervezőknek, hogy zökkenőmentesen zajlottak a programok.

„Nagyon elégedettek vagyunk a versennyel, a csapatoktól is csak pozitív visszajelzéseket kaptunk. Törekedtünk rá, hogy színvonalas közvetítést adjunk a nézőknek és úgy gondolom, ezt a célunkat elértük. A YouTube streamünket becsléseink alapján negyvenezren nézhették, amit nagyon jónak tartunk” – tájékoztatott Kolossváry Tamás, a rendezvény projektvezetője.

A Széchenyi István Egyetem doktorandusza a döntők kimenetelével kapcsolatban úgy vélekedett, az eredmény a papírforma szerint alakult (a szokásos erősorrend érvényesült), ami arra enged következtetni, hogy a verseny jó szakmai mérce volt a csapatok számára. A projektvezető az esemény jövőjét illetően optimistán nyilatkozott, de beszélgetésünk pillanatában még nem tudta megmondani, pontosan milyen koncepcióban folytatódhat a rendezvény. A szervezésben tapasztalatai viszont akár már az ősszel jól jöhetnek, ugyanis a Formula Student Symposiumot idén virtuálisan, webináriumok formájában tervezik megvalósítani.

A Széchenyi István Egyetem csapata, az Arrabona Racing Team számára ugyancsak jól alakult a hétvége: csapatuk összesítésben a 8. helyen zárt belsőégésű motoros (combustion vehicle) kategóriában, ami azt jelenti, hogy a mezőny első felében végeztek. Külön kiemelendő, hogy a dinamikus számokban, ahol autószimulátorban kellett minél jobb időt autózni, látványosan a többiek fölé magasodtak, csak néhányan tudták őket megszorongatni. Mindez annyira igaz, hogy a csapat elsőszámú pilótája, Jecs Miklós Autocrossban a verseny legjobb idejét érte el, Race of Championsben pedig Farkas Zsolttal kiegészülve egészen az elődöntőig meneteltek, amellyel végül a negyedik helyezést szerezték meg.

„A siker kulcsa ismételten a csapatmunkában rejlett. Több konzultációt is tartottunk a járműdinamika részleg vezetőjével, hogy elérjük a megfelelő beállítást a különböző versenyszámokra, illetve mi, pilóták is segítettük egymást a helyes ívek megtalálásában” – nyilatkozta portálunknak Jecs Miklós, aki szerint a szimulátorban minden csapat számára egyenlőek voltak a feltételek (mindenki ugyanolyan autóval versenyezhetett), ezért a pilóták képességei jobban meghatározták a végeredményt, mint a valós versenyeken. Utóbbiak esetében az autó megbízhatósága is sokat nyom a latba, hiszen meghibásodás nélkül kell végigmenni a pályán, míg szimulátorban az autó mindig „tökéletes”, műszaki hiba sosem merül fel.

Gudra Gábriel, az Arrabona Racing Team csapatvezetője a statikus számok kapcsán elmondta, az elkészült dokumentációkkal és prezentációkkal tartalmilag elégedettek voltak a bírák, már csak előadástechnikában kell felzárkózni a nyugati riválisok szintjére. Úgy értékelte, kiváló lehetőség volt számukra a verseny, hogy visszajelzést kapjanak a csapat jelenlegi képességeiről, így a későbbiekben is hasznosnak tartaná, ha évközben részt vehetnének hasonló erőfelmérőn.

Ha a magyar csapatok szereplését vizsgáljuk, meg kell állapítanunk, hogy a Budapesti Műszaki- és Gazdaságtudományi Egyetem két gárdája is szépen teljesített: a BME FRT elektromos hajtású kategóriában összesített 8. helyezést ért el, míg belsőégésű kategóriában a BME Motorsport az Arrabona Racing Team-től néhány ponttal elmaradva a 9. helyen végzett. További részletes eredmények az FS Online weboldalán olvashatóak.