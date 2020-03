Fontos a győri egyetemi polgárok egészségének megóvása

Ezt ne hagyja ki! Készüljön velünk a húsvétra: tojáskrém

„Mindenkit szeretnénk biztosítani arról, hogy a rendkívüli helyzetben is nagyon fontos intézményünk oktatóinak, munkatársainak és hallgatóinak a biztonsága. Ennek érdekében a kórház és az egyetem kordonokat, valamint tájékoztató táblákat helyez ki, hogy a központba igyekvők csak meghatározott útvonalakat használjanak, és még véletlenül se érintkezzenek kollégáinkkal. Egyetemünk az eddigieknél is nagyobb hangsúlyt fektet a takarítási, higiéniai feladatok maradéktalan elvégzésére. Emellett lehetővé teszi és támogatja a munkatársak otthoni munkavégzését. Mindazok pedig, akik bemennek dolgozni az egyetem valamely épületébe, másokkal való érintkezés nélkül meg tudják ezt tenni, de ezzel együtt természetesen érdemes betartaniuk a mostani helyzetben különösen fontos higiénés szabályokat” – tájékoztatta kollégáit dr. Földesi Péter és dr. Filep Bálint, a győri Széchenyi István Egyetem rektora és kancellárja az intézmény honlapján is olvasható levélben annak kapcsán, hogy a Petz Aladár Megyei Oktató Kórház a koronavírus-járvány miatt ideiglenes jelleggel megfigyelőközpontot hozott létre a K2 kollégium épületében.

A dokumentumban hangsúlyozzák: a kollégiumban csak olyan páciensek lesznek, akiknek enyhe tüneteik vannak vagy tünetmentesek. „Mindannyiunk közös érdeke, hogy az ország minél gyorsabban, minél kevesebb megpróbáltatással jusson túl a járványon. Ehhez egyetemünk ezzel a segítséggel tud hozzájárulni. Reméljük, hogy az átmeneti időszak mielőbb véget ér. Kérjük, bízzanak a kórház szakértelmében, a térség betegeiért és lakosságának egészségéért eddig is nagy felelősséget vállaló munkatársaiban” – zárul a levél.