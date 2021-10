Folytatódott a késelő jedlikes diák tárgyalása – Meghallgatták a börtönpszichológust

A védelem szerint a fiú autizmus spektrumzavarban szenved, ami miatt másként reagálhat traumákra, stresszre. A vád szerint viszont beszámítható volt amikor elkövette a késelést.

Folytatódott szerdán a Győri Törvényszéken annak a Jedlik-középiskolás fiatalnak, H.A.CS.-nak a tárgyalása, aki 2019 decemberében késsel többször megszúrta osztályfőnökét. A védelem indítványára tanúként hallgatták meg a győri Büntetés-végrehajtási Intézet szakpszichológusát, aki a fiút fogvatartása alatt kezelte.

– A feladatom a fogvatartottak pszichés egyensúlyának fenntartása és monitorozása. A vádlottal is hetente egy két alkalommal beszélgettem – magyarázta a pszichológus. Hozzátette, az elmúlt öt évben több hasonló esettel is találkozott, amikor a jó tanuló, szorgalmas diák már nem tudja kezelni szorongásait, esetleges megfelelési kényszerét.

A szakember szerint H.A.CS. a visszahúzódó alapszemélyiségéhez képest nyitott volt vele, de látta rajta az őrlődést is.

– Felnőtteket megszégyenítő módon viselte a fogvatartást, tartotta magát a benti szabályokhoz. A családja támogatása volt a legfontosabb számára. Megkönnyebbülést láttam rajta, amikor megtudta, hogy bűnügyi felügyelet alá kerül – fogalmazott a szakpszichológus. – Udvarias, értelmes fiút ismertem meg benne, akinek átlagon felüli az intelligenciája és széles ismerete van a világról – tette hozzá a tanú.

A Büntetés-végrehajtási Intézet pszichológusa azt is elmondta, hogy az osztálytárait és tanárait soha nem minősítette, és szüleit sem hibáztatta a történtek miatt.

A tárgyaláson H.A.Cs. szülei is jelen voltak a teremben, korábban már tanúként meghallgatta őket a bíróság. Mint mindig most is, aggódó szülőként kiálltak a fiuk mellett.

A védelem specifikus vizsgálatokra tett indítványt, mert álláspontjuk szerint a vádlott autizmus spektrumzavarban szenved, ami miatt másként reagálhat traumákra, stresszre. Valamint benyújtották a diák autizmus spektrumzavaráról szóló orvosi szakvéleményeket is.

– Nem csak a korától fogva eltérő és nem szokványos védencem viselkedése. Többen felismerték a környezetében és utólag szakemberek is, hogy betegség állhat a tette mögött. A gyermekpszichológus is könyvszerűen leírta a spektrumzavart a fiú tünetei alapján. A védelem nem a levegőbe beszél – észrevételezte dr. Faragó Pétert ügyvéd. A korábban benyújtott szakvéleményből is az derült ki, hogy a felkért szakember szerint H. A. Cs. tudatállapota a cselekmény elkövetésekor annyira beszűkült, hogy nemcsak korlátozta, de képtelenné tette a következmények felismerésére.

A kirendelt győri elmeszakértő azonban úgy vélte, beszámítható volt a cselekvés elkövetésekor és nem állapítható meg kóros elmeállapot. Autizmus spektrumzavart és Asperger-szindrómát sem állapít meg a szakvélemény, ellentétben a védői szakvéleménnyel.

A vád még mindig előre kitervelten, közfeladatot ellátó személy sérelmére elkövetett emberölés kísérlete. A tárgyalást október 14-én perbeszédekkel folytatják a Győri Törvényszéken.