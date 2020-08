Folytatódnak a szabadtéri koncertek a Bridge-ben

Eredetileg augusztus 8-án lett volna az utolsó szabadtéri koncert a Bridge udvarán, de az élet – illetve az 500 fősnél nagyobb létszámú rendezvények további tilalma – úgy hozta, hogy egészen szeptember közepéig nyúlik a nyári „fesztiválszezon” a Mosoni-Duna partján. Ennek köszönhetően olyan fellépők érkeznek Győrbe, mint például Horváth Tamás, akit korábban sosem láthatott a közönség a városban.

Mint arról portálunk korábban beszámolt, idén nyáron megnyitotta kapuit a Bridge Garden, a Bridge Hallgatói és Ifjúsági Klub szabadtéri színpada. Egy átlagos évben valószínűleg fel sem merült volna a szervezők fejében, hogy belevágjanak hasonló projektbe, hiszen a fellépők zöme ilyenkor fesztiválról fesztiválra járja az országot, és egyébként is olyan emelt „szezonális” gázsival dolgozik, amit egy klub nehezen tud kitermelni. Arról nem is beszélve, hogy a közönség nyáron a zárt teres klubkoncerteket kevésbé preferálja – de tudjuk jól, 2020 nem egy átlagos év.

A koronavírus miatti korlátozások következtében a stadionkoncerteket és a nagy nyári fesztiválokat törölték, így a zenekarok és a közönség számára egyetlen lehetőségként az 500 fő alatti kisebb koncertek maradtak. A Bridge gyorsan alkalmazkodott a helyzethez, és meghirdette szabadtéri színpadát, azzal a céllal, hogy valamelyest megpróbálja pótolni a fesztiválokat – ezzel egyszerre nyújtva mentőövet a fellépőknek és a publikumnak is, akiknek a mostani körülmények között minden buli aranyat ér, előbbieknek szó szerint is.

A törekvést zajos siker koronázta – a július közepétől máig lezajlott 15 koncert nagy része telt házas volt, csupán a csütörtöki és vasárnapi alkalmakra volt mérsékeltebb az érdeklődés (ami a másnapi munkanapra tekintettel érthető is). A szervezők elsőre talán kockázatosnak tűnő húzása tehát bejött, sőt, ahogy Németh-Bende Péter, a klub üzletvezetője portálunknak fogalmazott, felülmúlta a várakozásaikat, de olyannyira, hogy már azon gondolkodnak, akár fesztiválszezon mellett is életképes lehetne a koncepció.

Eredetileg a Bridge koncertsorozata augusztus 8-án ért volna véget, hiszen mindenki arra számított, a nyár utolsó két hetére a kormány engedélyezi a nagyobb létszámú rendezvényeket, így megszűnik a piaci igény a kisebb koncertekre. Csakhogy másképp alakult: a korlátozás megmaradt, így csalódniuk kellett azoknak, akik a nyár végi nagy bulikban bíztak. Ez persze azt is jelentette, hogy akik egészen idáig kivártak – mind a fellépők, mind a közönség részéről –, azok is elkezdték keresni az 500 fő alatti koncertlehetőségeket. Nem volt tehát meglepő a Bridge részéről, hogy meghosszabbítják a szezont szeptember közepéig.

„Sok zenekar a kormányhatározat után hozta meg a döntést, hogy rászánja magát a kisebb koncertekre. Ilyen volt a Tankcsapda is, akik nálunk kezdték a turnéjukat” – közölte portálunkkal Németh-Bende Péter. Az üzletvezető szerint azért is látták létjogosultságát a szabadtéri színpadnak, mert nemcsak Győrből, hanem az egész megyéből, sőt, a megyén túlról is érkeztek hozzájuk vendégek, tehát nagy a koncertek vonzáskörzete, ami azt vetíti előre, hogy a Bridge Garden a továbbiakban is gazdaságosan működtethető lesz.

A következő hetekben olyan nevek is feltűnnek majd a repertoárban, akiket eddig sosem láthatott a Bridge-ben a közönség. Ilyen például Horváth Tamás vagy a Beatrice, de szintén újoncként debütál Szabó Balázs Bandája is. Mindez tudatos is a szervezők részéről, hiszen a nyári koncertsorozat jó apropót teremtett arra, hogy a klubot korábban nem ismerő együttesekkel is felvegyék a kapcsolatot, megalapozva egy hosszabb távú együttműködést.

Még két apróságot kell tisztáznunk, amely bizonyára sokakat érdekel. Csütörtökön sajtótájékoztatón jelentették be, hogy a Bridge Garden az augusztus 20. köré szervezett Első Győri BaRock Zenebona egyik kiemelt helyszíneként szerepel, a Dömper előzenekar után a Leander Kills ad ott koncertet. A többi fellépéstől eltérően ez a rendezvény ingyenesen lesz látogatható, ám a részvétel előregisztrációhoz kötött, és csak győriek vehetnek részt rajta (feltétel a győri lakcímkártya, amelyet belépéskor ellenőriznek).

Szintén érdemes leírni, hogy az augusztus 26-tól 29-ig tartó Gólyahét alatt is zajlanak majd koncertek a Bridge udvarán, ám ezeket a rendezvénytől függetlenül hirdették meg. Természetesen megvásárolt jegy birtokában bárki részt vehet majd a bulikon, de a gólyáknak más programmal készülnek a szervezők ezekben az időpontokban. (A Gólyahéttel kapcsolatban hamarosan külön cikkel jelentkezünk.)

Az eredetileg tervezetteken túli koncertek listája:

• 2020. augusztus 14. – Tankcsapda

• 2020. augusztus 20. – Leander Kills

• 2020. augusztus 22. – Szabó Balázs Bandája

• 2020. augusztus 28. – Irie Maffia

• 2020. augusztus 29. – Horváth Tamás

• 2020. szeptember 4. – Beatrice

• 2020. szeptember 5. – *szervezés alatt*

• 2020. szeptember 8. – Blahalousiana

• 2020. szeptember 11. – Belga

• 2020. szeptember 12. – Paddy and the Rats