Folytatódnak a fejlesztések Jánossomorján

A kisváros 1 milliárd 955 millió forintból gazdálkodik 2020-ban. Iparűzési adóból mintegy 800 millió érkezhet. A legutóbbi testületi ülésen elhangzott, minden megkezdett fejlesztési program folytatódhat idén.

Minden megkezdett városfejlesztési program folytatódhat idén Jánossomorján, s van olyan, aminek emelhették a keretösszegét a költségvetés elfogadása után. Ezek között a legfontosabb az útfelújítási és -építési program. Mint elhangzott, öt év alatt majdnem 6 kilométer szilárd burkolatú és közel 8 kilométer murvás utat újítottak fel, összesen 238 millió forintból. Az elmúlt ciklusban minden évben legalább ötvenmilliós forrást különítettek el erre a célra, amit további forrásokkal, pályázatokkal tudtak kiegészíteni. Idén ezt a keretet a tavalyihoz képest 40 millióval emelte meg az önkormányzat: útfelújításra 68 milliót, jelenleg kavicsos, de leaszfaltozandó belterületi út építésére 22 milliót különítettek el.

Idén újra 25 millió forint jut a járdaépítésekre, folytatják a fásítást és parkosítást is. A városképi értékű, régi önkormányzati tulajdonú házak homlokzatának felújítási programját is továbbviszik. Bővítik a városban kedvezményesen megvásárolható építési telkek számát. A játszóterek felújítására 15 milliót, óvodai játszótéri eszközök beszerzésére, kisebb felújításokra 25 milliót fordítanak. A hanságligeti orvosi rendelő felújítására 5 millió forintot különítettek el. A városüzemeltető telephelyének kialakítására 30 milliót költenek. Áthelyezik és egyben fejlesztik is az idősek klubját, az azzal párhuzamosan zajló bölcsődefelújításra 73 milliót fordíthatnak – utóbbit pályázati forrásból. A helyi civil szervezeteknek a térségben is kimagasló mértékű, 26 milliós pályázati támogatási forrást biztosít a város.

„Talán a legfontosabb a költségvetésben, hogy minden megkezdett fejlesztési programunkat folytathatjuk ebben a ciklusban is, vagyis a helyi lakosság minél szélesebb körét érinthetjük. Ez pedig a biztos gazdálkodás és tervezés mellett azt is mutatja, hogy helyes úton indultunk el a programokkal” – hangsúlyozta lapunknak Lőrincz György polgármester.

Jánossomorja 2020-as költségvetési főösszege 1 milliárd 955 millió forint. A város megcélzott beruházásai és felújításai összesen 481 millió forintot tesznek ki, melynek nagy része, közel 400 millió forint saját forrás. A település 800 milliós iparűzésiadó-előirányzattal számol 2020-ban.